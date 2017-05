Donaubrücke 2018 : Die Vorschläge unserer Leser

08.05.2017, 17:00 Uhr

aus meiner Sicht müssen erstens alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden und zweitens die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel erhöht werden, damit es so gut wie jedem Pendler schmackhaft gemacht wird auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

FÜR RADFAHRER UND FUSSGÄNGER

Oberste Priorität für die folgende Ideensammlung wäre: Ein gesicherter Fuß-/ Radweg während der Sanierung auf der Brücke und/oder Radfährverbindungmeine Vorschläge für privatPendler (excl. gewerbsmäßige Fahrten oder Transporte)· Fußgängerverkehr und Radverkehr während der Sperre auf der Brücke aufrecht erhalten (gesicherter/ geschützter Fahrradstreifen/Fußgängerweg in Kombi auf der Brücke)· Fußgänger-, Radfähre: neue temporäre Anlegeplätz hüben und drüben (Shuttle Bhf Mauthausen, Shuttle Haltestelle Pyburg)· Versperrbare Radboxen Mauthausen/Pyburg; ausreichend überdachte Radabstellplätze – soferne die Brücke für den Radverkehr offen gehalten wird oder ein Fährshuttle eingerichtet wird· Für die Sanierungsphase: Leih e-bike Stationen Mauthausen Bahnhof/ Pyburg Bahnhof/ St. Georgen a.d.G Bahnhof (soferne die Brücke für den Radverkehr offen……)

FÜR PKW NUTZER

FÜR DEN UMSTEIGER ÖFFENTLICHER VERKEHR

· P&R Mauthausen am ehemaligen Wienerberg-Gelände (Donaupark, Zirkusfläche) und temporärer P&R Pyburg· Verkehrsbegleitende Maßnahmen auf Umleitungsstrecken – z.B.: scharfe Kontrolle der Mautflüchtlinge (LKW)· Verdichtung der Taktung Bus und Bahn während der Stoßzeiten· Shuttlebus Mauthausen Bahnhof/ St. Georgen Bahnhof· Preisgünstiges Verkehrsverbundticket, bzw. Gratis-Schnuppertickets in den Gemeinden· in der Landeshauptstadt: Shuttleservices großer Firmen/ Einrichtungen/Institutionen mit einem hohen Anteil von Pendlern vom Hauptbahnhof Linz zum Betrieb in Linz und/oder ermäßigte Monatskarte Linz Linien