Donaubrücke: Erste Ideen machen Hoffnung auf Lösung

03.05.2017, 18:00 Uhr

Leser brachten bereits unzählige Vorschläge zur Totalsperre der Donaubrücke Mauthausen 2018 ein.



Viele "kleine" Ideen als Lösung?

MAUTHAUSEN, ST. PANTALEON (fab). "Es freut mich, dass sich so viele Personen in der Region konstruktiv mit dem Thema auseinandersetzen und bereits viele gute Ideen eingebracht haben." Auch der Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Perg Wolfgang Wimmer begrüßt die Aktion der BezirksRundschau. Seit dem Start vor zwei Wochen übermittelten unzählige Betroffene ihre Lösungsvorschläge. Am häufigsten wurde die Öffnung des Kraftwerkes Asten-Abwinden gefordert. Wie bereits berichtet, könnte dieses Vorhaben jedoch schwieriger sein als zunächst angenommen. Eine rasche Lösung hat für Wimmer hohe Priorität: "Man sollte sich schon jetzt Gedanken über die Zeit der Sperre machen, um mögliche Vorkehrungen treffen zu können."Eine weitere oft genannte Alternative rückt den Schienenverkehr in den Mittelpunkt. Neben der Zugstrecke entlang der Donaubrücke, die nicht von der Sperre betroffen sein wird, verfügt die Firma Hödlmayr über eine interne Gleisverbindung nach Ennsdorf. Beide Varianten müssten jedoch für den Transport von Autos adaptiert werden. Viele unserer Leser sind sich aber einig, dass eine einzelne Idee nicht des Rätsels Lösung sein kann. Vielmehr sollen mehrere kleine Projekte eine befriedigende Situation hervorrufen. Schichtarbeit der Brückenarbeiter, das Fördern von Fahrgemeinschaften, das Errichten von Sammelparkplätzen, sowie die kostenlose Nutzung von Öffis, wären nur einige dieser "kleinen" Ideen, um das Problem mit der Totalsperre der Donaubrücke 2018 zu lösen.

Preise gewinnen

Schicken Sie uns Ihre Ideen für Totalsperre mit einer kurzen Erklärung an perg.red@bezirksrundschau.com , auf meinbezirk.at/donaubruecke2018 oder auf Facebook " BezirksRundschau – Mein Bezirk Perg ".Aus allen Ideen wird eine Experten-Jury die Gewinner festlegen. Auf die Gewinner warten attraktive Preise, wie ein Wellness-Tag mit Übernachtung in der Aumühle Grein im Wert von 500 Euro, drei Gutscheine für ein Pkw-Intensiv-Training vom ÖAMTC im Wert von jeweils 168 Euro, sowie 1.000-Euro-Einkaufsgutscheine.