Donaubrücke Mauthausen: Das erwartet die Pendler 2018

14.07.2017, 12:34 Uhr

Einseitige Sperre über Zeitraum von 13 Wochen – Außerdem Totalsperren an den Wochenenden sowie zum Teil in der Nacht

MAUTHAUSEN, ST. PANTALEON-ERLA. Im kommenden Jahr steht die dringend notwendige Sanierung der Donaubrücke Mauthausen an. Eine mehrmonatige Sperre war aufgrund des Umfangs der Maßnahmen zu erwarten. "Nach den eingehenden Untersuchungen unserer Experten und den Planungen der Fachleute bin ich heute in der glücklichen Lage mitteilen zu können, dass wir 2018 ohne die befürchtete lange Totalsperre der Brücke auskommen werden", sagte Landesrat Günther Steinkellner (FP) am Freitag-Vormittag. Während der Sanierungsarbeiten wird es zeitlich begrenzt an den Wochenenden und an zwei Tagen je Woche während der Nachtstunden zu Totalsperren kommen.

Wann ist nun konkret gesperrt?

Andere Sanierungsvariante, keine Totalsperre nötig

Höhere Kosten – Brücke soll nun 10 bis 12 Jahre halten

Massiver Stau durch einseitige Sperre?

Kürzere Totalsperre im September 2017

Über einen Zeitraum von 13 Wochen kommt es zu einer: Von 9. Juli bis 7. Oktober 2018 findet eine einstreifige Sperre auf Abschnitten der Brücke statt. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt.gibt es über einen Zeitraum von acht Wochen: Von Samstag, 21. Juli, bis Montag, 24. September, wird es Wochenendsperren geben. Konkret von Samstag 19 Uhr bis Montag, 4 Uhr. Außerdem wird an zwei Tagen unter der Woche von 20 bis 4 Uhr gesperrt.Der über die Brücke führendeist bis auf kurzzeitige Sperren beim Aus- und Einbau der Fahrbahnübergange über den gesamten Zeitraum benutzbar. Das gilt allerdings nicht für Mopeds und Motorräder!Außerdem kommt es zu einerfür Arbeiten an der Brücke im Bereich über der B3. Diese Sperre erfolgt immer in den Nachtstunden von 20 bis 4 Uhr und dauert eine Woche. Diese Arbeiten werden erst durchgeführt, wenn die Brücke wieder 2-streifig befahrbar ist.Derwird für eine Woche immer in den Nachtstunden gesperrt.Es wurde eine Sanierungsvariante entwickelt, die keine mehrmonatige Totalsperre erfordert. Ursprünglich war der Plan, die schadhaften Stahlkonstruktionen von oben auszutauschen. Nun werden die Querträgeranschlüsse von unten mit Hilfe eines Hängegerüstes durch zusätzliche Knotenbleche verstärkt. Dieses Gerüst wird jeweils in einem Feld der Brücke montiert. Aufgrund des Gewichts muss der Verkehr auf der Brücke im Arbeitsbereich auf einen Fahrstreifen reduziert werden. Vor allem für gewisse Schweißarbeiten muss die Brücke schwingungsfrei sein. Daher kommt es zum Teil in der Nacht und an den Wochenenden zu Totalsperren.Die Kosten der Sanierung sind um 500.000 Euro höher als bei der ursprünglichen Variante und belaufen sich auf etwa 2,5 Millionen Euro. Wie lange die Brücke nun hält? "Ich gehe davon aus, dass wir 10 bis 12 Jahren mit dieser Sanierung gewinnen werden", sagt Martin Wögerer, Leiter der Abteilung Brücken- und Tunnelbau."Natürlich wird auch eine halbseitige Sperre zu relevanten Verkehrsbelastungen führen", sagt Steinkellner. Rund 21.000 Fahrzeuge pro Tag, darunter 13 % Lkw-Ansteil, rollen täglich über das Verkehrs-Nadelöhr. In Niederösterreich als auch in Oberösterreich (Anbindung und B3) wird es zu erheblichen Staubildungen kommen. Das Verkehrsaufkommen muss daher reduziert werden. Die Bauphase und mögliche Begleitmaßnahmen werden nun in Arbeitsgruppen vorbereitet. "Die Arbeitsgruppen mit einem Jahr Vorlaufzeit stellen sich die Frage, wie wir den Verkehr über die Brücke reduzieren können", so Steinkellner. Beispiele: Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, Umleitungsstrecken anbieten, nicht auf der B3 nach Linz fahren, Fahrgemeinschaften bilden. Außerdem sei der Verkehr durch die Sperre in der Ferienzeit geringer.Von Freitag, 15. September, bis Montag, 25. September, 4 Uhr, ist die Brücke für Kraftfahrzeuge nicht benützbar. Grund ist die Errichtung eines Kreisverkehrs, um einen Anschluss an die neue Umfahrung Pyburg-Windpassing zu schaffen. Die Donaubrücke Mauthausen bleibt für Fußgänger und Radfahrer offen. Umleitungsmöglichkeiten bestehen über die Donaubrücken Grein und Steyregg. Für die Kraftwerksbrücke Wallsee-Mitterkirchen gelten für Fahrzeuge Einschränkungen (höchstzulässiges Gesamtgewicht: 3 t, Breite: 2m, Höhe: 3,1 m).