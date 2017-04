29.04.2017, 12:03 Uhr

für 30 Jahre Mitgliedschaft beim ÖVV(Österreichischer Volkssportverband)durch den ÖVV Landesbeauftragten Leopold Hablesreiter an den Obmann der Wanderfreunde Au/Donau-Naarn, Franz Luftensteiner.Die Wanderfreunde Au/Donau-Naarn veranstalten am 28.Mai ihren 29.IVV Rad-Wandertag in Au/Donau.