Ein äußerst aktiver Sportverein

03.01.2018, 00:00 Uhr

450 Mitglieder zählt die Union – bei 1.200 Einwohnern in Allerheiligen

ALLERHEILIGEN IM MÜHLKREIS. Die Skisportler der Sportunion drückten dem Bezirk in den vergangenen Jahren ihren Stempel auf: Im Vorjahr gewann man die Mannschaftswertung im Strudengau-Cup. Außerdem stellte man in den vorigen drei Jahren jeweils den Bezirksmeister bei Damen und Herren. Aushängeschild ist Anna-Sophie Lasinger (17), die bei FIS-Rennen antritt. Bei den Herren ist Benedikt Moser der schnellste Fahrer auf zwei Brettern. "Die Sektion ist hauptsächlich auf Nachwuchsförderung aufgebaut. Volksschule und Kindergarten arbeiten sehr aktiv mit", sagt Sektionsleiter Kevin Freinschlag. Der 24 Meter lange Zauberteppich steht Kindern zur Verfügung, der Tellerlift ist rund 200 Meter lang. Ein Highlight ist die Ortsmeisterschaft: Weil hier ein Riesentorlauf mit einer Laufzeit von etwa einer Minute ausgetragen wird – so es das Wetter zulässt. Sogar zwei Straßen überquert man. Die Skifahrer werden mit Autos wieder an den Start gebracht. Stolz ist Vereinsobmann Josef Punz auch auf die anderen Sektionen Nordic Walking, Fußball und Tischtennis. Die Fußball-Sektion bietet ein Bewegungsangebot für Kinder. 15 bis 20 Leute sind bei jeder Nordic-Walking-Tour dabei. Veranstaltungs-Highlights? Das Sonnwendfeuer inklusive "Fun statt Fad" mit Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours für Kinder, Fußball-Ortsmeisterschaft und Veranstaltungen beim Kinder-Ferienprogramm.

Betriebszeiten Skilift und Zauberteppich

Samstag & Sonntag: 13 bis 16 Uhr; Mittwoch & Freitag: 13.30 bis 16.30 Uhr; Mittwoch & Freitag 18 bis 21 Uhr (Flutlicht)Samstag & Sonntag: 13 bis 16 Uhr; Mittwoch & Freitag: 13.30 bis 16.30 Uhr