Ein kleines Stück Europa in Perg

Schulname ausschlaggebend



Jährlicher Austausch

GREIN, ST. GEORGEN/WALDE. Seit 1. Jänner 1995 ist Österreich offziell Mitglied der Europäischen Union (EU). Viele Beschlüsse erfolgen am Hauptsitz in Brüssel. "Einfache" Gemeindebürger werden aber oftmals nicht genauer dadrüber informiert. Dafür sind die Europa-Gemeinderäte zur Stelle. Sie werden über neue Gesetze und aktuelle Entwicklungen in Europa in Kenntnis gesetzt und dienen als Experten für EU-spezifische Fragen auf Gemeindeebene. Einer von ihnen ist Lothar Pühringer aus Grein. 20 Jahre ist er schon als Gemeindrat der Greiner ÖVP tätig, acht Jahre davon als Europa-Gemeinderat. "Ich habe mich damals freiwillig gemeldet, weil ich mich bereits vor dem Beitritt von Österreich für die EU interessierte", erklärt Pühringer. Politik hat ihn seit seiner Jugend begeistert. Von Anfang an war er "Pro EU". Die zuletzt aufkeimende Kritik an der Europäischen Union und die immer lauter werdenden Forderungen nach einem Austritt kann er nicht nachvollziehen. "Mir liegt der europäische Gedanke sehr am Herzen. Ich bin für noch mehr Europa und viel weniger Nationalstaatlichkeit." Durch sein Amt als Europa-Gemeinderat möchte er die EU den Menschen in seiner Heimatgemeinde zugänglicher machen. "Europa findet nicht nur in Brüssel statt. Wir alle sind Europa", so Pühringer. Einen Wunsch für die Zukunft hat er auch: Gerne möchte er eine Partnerschaft mit einer ähnlichen Gemeinde, wie Grein es ist, aus dem europäischen Ausland eingehen.Solch eine Partnerschaft verwirklichte die Gemeinde St. Georgen am Walde lange vor dem EU-Beitritt von Österreich. Unter dem Namen "Linden grüßt Linden" schloss die Gemeinde am 21. Juni 1974 Städtepartnerschaften mit Linden/Cuijk in den Niederlanden, Linden/Lubbeek in Belgien, Linden/Holstein in Deutschland und Lalinde in Frankreich. 2004 folgte mit Lalín aus Spanien die sechste Partner-Kommune. Die Erstkontakte fanden bereits 1961 im Rahmen eines Briefwechsels zwischen Schulen mit dem Namen "Linden" statt.Seit der Gründung treffen sich die jeweiligen Arbeitsausschüsse alle zwei Jahre in einer der Partnergemeinden zu den "Europatagen". 2020 werden diese das nächste Mal in St. Georgen am Walde stattfinden. Zusätzlich organisieren die Gemeinden seit 1982 jährliche Treffen von Jugend, Berufsgruppen und Sport- und Kulturvereinen. Für die Verdienste zur Förderung des europäischen Gedankens wurde St. Georgen am Walde bereits mit dem Europadiplom (1993), der Ehrenfahne des Europarates (1997) und der Ehrenplakette des Europarates (2011) ausgezeichnet.