Erste Branddienstleistungsprüfung im Bezirk Perg 

24.04.2018, 16:18 Uhr

Perg : Bezirk | Zahlreiche Interessierte kamen am Freitag 2. April zur aktuell neu eingeführte Branddienstleistungsprüfung der Freiwilligen Feuerwehren, welche erstmals im Bezirk Perg abgenommen wurde. Einsatzkräfte aus dem Bewerberstab und einige Bezirkskommandomitglieder unter ihnen Bezirkshauptmann Ing. Mag. Werner Kreisl, Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Josef Lindner, die Abschnitts-Feuerwehrkommandanten BR Anton Scharinger und BR Stephan Prinz, sowie als erste Feuerwehrfrau Oberösterreichs Hauptamtswalterin für Jugend-Ausbildung Marietta Stöffl traten zur Leistungsprüfung der Stufe Bronze am Bewerbsplatz Gusendorf an.Ziel der Branddienstleistungsprüfung ist sowohl die Vertiefung von theoretischem Wissen als auch die Automatisierung von praktischen Fertigkeiten anhand einsatznaher Szenarien.Bevor es zur theoretischen Prüfung ging mussten alle Teilnehmer die Einsatzgeräte bei geschlossen Fahrzeugrollos anzeigen.

Insgesamt wurden drei verschiedene Brandszenarien abgearbeitet

Bereits in der Stufe Bronze bestand die Herausforderung darin, dass drei möglichen Brandszenarien zur Aufgabenstellung abgearbeitet werden mussten. Der Gruppenkommandant erfuhr erst unmittelbar vor Beginn, welches Brandszenario für seine Gruppe gezogen wurde. Anschließend wurde dies durch den Gruppenkommandanten, seiner Gruppe vermittelt.Heckenbrand mit Ausbreitungsgefahr auf ein NachbarobjektHolzstapelbrand mit großer Hitzestrahlung (bei einer TLF Gruppe wird anstelle des Holzstapelbrandes ein Zimmerbrand durchgeführt)FlüssigkeitsbrandAbgenommen wurde die Prüfung von den Mitgliedern der OÖ-Landesfeuerwehrschule unter der Leitung von OBR Ing. Hubert Schaumberger.Insgesamt konnte das objektive Bewerterteam des Landes-Feuerwehrverbandes OÖ unter Hauptbewerter ABI Ing. Andreas Marik 18 Leistungsabzeichen an die Teilnehmer übergeben.Bereits am 5. Mai startet in Schwertberg das Bewerterteam unter der Leitung von BR Helmut Knoll mit der nächsten Branddienstleistungsprüfung.