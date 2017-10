Fairtrade-Kaffeewoche in der Bibliothek Schwertberg

06.10.2017, 18:02 Uhr

Alles Kaffee hieß es auch in der Bibliothek Schwertberg vom 2. bis 6. Oktober 2017. Gemeinsam mit dem Fairtrade-Team der Pfarre Schwertberg, wurden die verschiedenen Sorten an Fairtrade-Kaffee, allen voran den Adelante-Frauenkaffee, an die Regionalshop- und Bibliotheksbesucher verkostet. Beim Kaffeebohnen-Schätzspiel war die Bibliotheksstammkundin mit 3. 813 Bohnen (und einer Differenz von 102 Bohnen) am nächsten dran. Auch Ortschef Bgm Max Oberleitner überzeugte sich von der hervorragenden Qualität des Fairtrade-Kaffees und lobte die gute Zusammenarbeit.

Wenn auch Sie Fairtrade unterstützen möchten, dann besuchen Sie die Bibliothek Schwertberg. Eine breite Palette an Fairtrade-Produkten können Sie im Regionalshop erwerben. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kaffeebauernfamilien in den Entwicklungsländern und tragen zur Förderung des Umweltschutzes bei.