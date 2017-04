Frühlingsgruß trotz Wintertemperaturen - jetzt erst recht

23.04.2017, 20:17 Uhr

Auch wenn die Temperaturen mehr den Winter vermuten lassen, sendeten die Musikerinnen und Musiker der Marktmusikkapelle Ried einen Frühlingsgruß. Diesen Gruß nahm eine große Anzahl von Riederinnen und Riedern sowie Freunde der Kapelle gerne an und bescherte so dem Frühjahrskonzert den volles Haus – oder besser den mit viel Aufwand zu einem Konzertsaal umfunktionierten Turnsaal der NMS. Das abwechslungsreiche Programm – böhmische Polka, Filmmusik, Marsch, zeitgenössischer Blasmusik, etc. – stand unter dem Übertitel „Wahre Geschichten und erfundene Tatsachen“. Diesen roten Faden sponnen auch die beiden wie immer charmanten und humorvollen Moderatoren des Abends, Maria Hintersteininger und Stefan Reichl. Sie banden damit immer wieder das Publikum mit diversen Fragen nach Wahrheit oder Erfindung zu den einzelnen Stücken ein.Obmann Christian Diwold und Kapellmeister Stefan Stegfellner boten mit über 50 Musikerinnen und Musiker wahrlich und tatsächlich einen wunderbaren Konzertabend.Das Frühjahrskonzert in Ried bietet jährlich auch den Rahmen für Ehrungen verdienter Musiker.Das Leistungsabzeichen in Silber wurde Manuel Buchinger (Bass), Jakob Buchinger (Posaune) und Paul Diwold (Trompete) überreicht.Diesmal freute sich der Obmann Claudia Scheba und Michael Scheuchenegger mit der Verdienstmedaille in Bronze für 15 jährige aktive Mitgliedschaft im Verein, zu ehren.Die Verdienstmedaille in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft bekamen Michael Wöckinger und der Obmann Christian Diwold selbst angesteckt, die trotz oder gerade wegen dieser Jahre noch immer jugendlichen sind und voller Elan stecken.Auch das gemütliche Beisammensein von Musikern und Konzertbesuchern nach dem Konzert hat mittlerweile schon fast soviel Tradition wie das Frühjahrskonzert selbst. Für die kulinarische und flüssige Verpflegung beim Buffet sorgten die Musikerpartnerinnen.

Bilder:Die Geehrten: v.l.n.r. Bezirksobmann Stv. Manfred Schmidtberger, Kpm. Stefan Stegfellner, Obmann Christian Diwold, Michael Wöckinger, Manuel Buchinger, Claudia Scheba, Jakob Buchinger, Paul Diwold, Michael Scheuchenegger