Gemeinsam.sicher: Intensive Zusammenarbeit von Polizei und Zivilschutz

04.10.2017, 16:18 Uhr

„Oberösterreich ist ein modernes und sicheres Land. Die Polizei leistet hier einen wertvollen Beitrag. Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit der Polizei, verfolgen wir doch ein gemeinsames Ziel: Die Eigenverantwortung und die Eigenvorsorge in der Bevölkerung zu stärken. Mit Selbstschutzmaßnahmen und dem richtigen Verhalten in Notsituationen haben die Bürger nicht nur einen persönlichen Vorteil, sondern können die Einsatzkräfte im Krisenfall auch entlasten.“, so OÖ Zivilschutz-Präsident NR Michael Hammer.

"Sicherheitspartner" in jeder Gemeinde

Wertvolle Informationen

Noch im Jahr 2017 soll in jeder Gemeinde ein „Sicherheitspartner“ installiert werden. Hochstöger und Hammer waren sich beim Arbeitsgespräch einig, dass der ehrenamtliche Zivilschutzbeauftragte, der bereits Sicherheits-Ansprechperson auf regionaler Ebene ist, die ideale Besetzung für diesen Posten ist.Zu den Hauptaufgaben eines Zivilschutzbeauftragten zählt, der Bevölkerung in allen Fragen des Selbstschutzes und der Sicherheitsprävention zur Verfügung zu stehen. Durch die Erfüllung des Anforderungsprofils für Zivilschutzbeauftragte und der damit verbundenen Kenntnisse im Sicherheitsbereich sind diese Zivilschützer bestens für die Funktion des Sicherheitspartners geeignet. Auch das Vertrauen der Bürger in den Zivilschutzbeauftragten ist ein Grund, diese Synergien zu nutzen.„Damit hat der Zivilschutzbeauftragte ein noch weiteres Aufgabenspektrum und ist ein fixer Bestandteil im kommunalen Sicherheitswesen. Außerdem wird durch die Nominierung der Zivilschutzbeauftragten als Sicherheitspartner sichergestellt, dass es nicht zu viele verschiedene Ansprechpersonen auf Gemeindeebene gib.“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Heinrich Hochstöger.Einen hilfreichen und handlichen Aufsteller mit Selbstschutzinformationen für die Bürger erhalten alle Gemeinden und Polizeiinspektionen in Oberösterreich. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt von Polizei und Zivilschutz im Rahmen von „Gemeinsam.Sicher“. Dieser Infoaufsteller, gefüllt mit der Broschüre „Sicherheit gemeinsam gestalten. Gemeinsam.Sicher mit dem Zivilschutzverband“, soll am Gemeindeamt gut sichtbar platziert werden.