Grein: Einbruch in Firma

08.05.2017, 08:37 Uhr

Firmenfahrzeug samt Werkzeug gestohlen, dazu Anhänger und Kupferkabel

GREIN. Bislang unbekannte Täter brachen laut Polizei in der Nacht zum 7. Mai in ein Firmenobjekt ein, indem sie mehrere versperrte Garagentore und ein Vorhängeschloss aufzwängten.Die Täter entwendeten ein Firmenfahrzeug samt geladenen Arbeitsutensilien und Werkzeug. Aus einem weiteren abgestellten Firmenfahrzeug entnahmen sie sämtliches Werkzeug und Arbeitsmittel. Aus einem aufgebrochenen Garagenabteil entwendeten sie einen Einachsanhänger und auf Trommeln aufgewickelte Kupferkabeln in noch unbekannter Menge. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.