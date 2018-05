Historischer Führungswechsel bei der FF Winden-Windegg

02.05.2018, 09:56 Uhr

Karl Kapplmüller ist erst der 3. Kommandant der FF-Winden/Windegg in der 2. Republik (seine Vorgänger waren sein Vater und Großvater) – nach 25 Jahren übergab er nun seine Funktion an Mario Mader.

SCHWERTBERG. Am 28. April fanden im Gasthof Wirt z'Winden die Kommandowahlen der Freiwilligen Feuerwehr Winden-Windegg statt. Dabei kam es zu einem historischen Wechsel an der Führungsspitze. Nach 25 Jahren übergab Karl Kapplmüller das Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Mario Mader. Dieser wurde von den anwesenden Feuerwehrmitgliedern einstimmig zum neuen Kommandanten gewählt.Der neue Kommandant startete 1993 als 13-Jähriger seine Feuerwehrkarriere in der von Karl Kapplmüller geführten Jugendgruppe. Zur Seite steht ihm nun ein 12-köpfiges Feuerwehrkommando, allen voran die ebenfalls einstimmig gewählten Kameraden Wolfgang Kapplmüller (Kommandant-Stellvertreter), Christian Rippatha (Schriftführer) und Peter Moser (Kassenführer).

Aufgrund seiner jahrelangen, verdienstvollen Tätigkeit in der Feuerwehr wurde dem scheidenden Schriftführer Ludwig Rigler der Ehrendienstgrad verliehen. Er wurde außerdem von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Lindner mit dem Feuerwehrverdienstzeichen des Bezirkes in Bronze ausgezeichnet.Johannes Hintersteininger legte nach 20 Jahren sein Amt als Gerätewart zurück. Er bleibt dem neuen Kommandanten aber als Gruppenkommandant im erweiterten Kommando erhalten. Für sein bisheriges Engagement wurde er vom Bezirksfeuerwehrkommandanten mit dem Feuerwehrverdienstzeichen des Bezirkes in Silber ausgezeichnet.Karl Kapplmüller wurde aufgrund seines jahrzehntelangen Einsatzes für die Feuerwehr Winden-Windegg der Ehrendienstgrad verliehen. In den letzten 25 Jahren hat er als Kommandant die positive Entwicklung der Feuerwehr maßgeblich beeinflusst. Seine größten Herausforderungen waren sicherlich das Jahrhundert-Hochwasser 2002 sowie der Bau des neuen Feuerwehrhauses, das 2011 feierlich eröffnet wurde. Für seine hervorragenden Leistungen wurde ihm von Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Lindner die Florianmedaille des OÖ Landesfeuerwehrverbandes in Gold verliehen. Karl Kapplmüller ist der erste des Bezirks Perg, der diese hohe Auszeichnung erhalten hat.