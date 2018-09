„Hollywoodreifer Diebstahl“ auf einem Baustellenplatz

08.09.2018, 15:03 Uhr

In der Nacht zum 7. September 2018 nahm ein unbekannter Täter – mit einem unbekannten Startschlüssel – in Schwertberg einen "9 Tonnen" Bagger in Betrieb, durchfuhr ein Feld und gelangte anschließend zu einem Baustellenplatz einer Firma.

Mit den Baggerarmen hob der Täter eine auf einem Baucontainer stehende "Rüttelplatte" im Wert von mehr als 7.000 Euro herunter und fuhr anschließend mit dieser wieder vom Baustellenplatz weg durch mehrere Felder zu einem neben der Aisttal-Landesstraße stehend Fahrzeug, wo er die Rüttelplatte auflud. Der Bagger selbst blieb am Aufladeort zurück.