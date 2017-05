In Pflegeheim eingebrochen und Bargeld gestohlen

02.05.2017, 07:54 Uhr

In einem Pflegeheim im Bezirk Perg wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen.

BEZIRK PERG. Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 1. Mai eine Nebeneingangstüre eines Pflegeheims im Bezirk Perg mit einem unbekannten Gegenstand auf und gelangten so in das Objekt. Das berichtet die Polizei. Im Gebäude brachen die unbekannten Täter durch Abdrehen des Schlosszylinders mehrere Bürotüren auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die unbekannten Täter entwendeten aus einem Tresor Bargeld in unbekannter Höhe.