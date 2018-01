Klassiker und zwei Comebacks im Jahr 2018

03.01.2018, 00:00 Uhr

Einige kulturelle Highlights warten in diesem Jahr auf die Perger. Ein Überblick über die Veranstaltungen.

BEZIRK PERG. Das Jahr hat gerade erst begonnen und schon sind die Narren los. Zum elften Mal steigt am Faschingsdienstag, 13. Februar, die Funparade in Schwertberg. Nach einem Jahr Pause lädt die Schwertberger Werbeinteressensgemeinschaft (WIG) wieder zum Feiern auf den Marktplatz.Der März beginnt im Gedenken an die "Mühlviertler Hasenjagd". Am 1. März findet die alljährliche Gedenkveranstaltung der "perspektive mauthausen" statt. Als Gast konnte heuer Schauspielerin Maria Hofstätter gewonnen werden. Der Start in die Festl-Saison ist 2018 kein Aprilscherz. Am Ostersonntag, 1. April, wird am Bauernhof der Familie Wahl in Naarn das Wimmfest der Jungen ÖVP gefeiert.

Kulinarischer Frühsommer



Waldhausen im Mittelpunkt

Sport und Bier in Perg

Weitere Veranstaltungen

Der Mai hat vor allem für Weinliebhaber einiges zu bieten. Zum sechsten Mal veranstaltet der Wirtschaftsbund Mauthausen das Weinfest am Frellerhof. Österreichische Weine kombiniert mit kulinarischen Schmankerln und Live-Musik erwarten die Besucher am 26. Mai. Kulinarisch wird es Ende Juni auch in Schwertberg und Perg. Bei der Schwertberger Shopping-Night am 29. Juni halten die Betriebe ihre Türen wieder bis in die Abendstunden offen. Neben Gaumenfreuden wird es auch wieder unzählige Aktionen und Schnäppchen geben. Einen Tag später geht das vierte Perger Bier- und Kulinarikfest am Hauptplatz in Perg über die Bühne. Gemeinsam mit dem Verein X-Event sucht die BezirksRundschau dabei die Nachfolgerin von Viktoria Manner als Perger Bierkönigin. Außerdem stehen knapp 100 verschiedene Biersorten zum Verkosten bereit.Im Juli wartet ein großes Comeback auf die Perger. Nach dem Erfolg von "Grein im Feuerzauber" vor zwei Jahren breitet sich das Spektakel heuer auf den gesamten Strudengau aus. Sowohl in Grein als auch in der niederösterreichischen Nachbargemeinde Neustadtl gibt es Uferfeste für Jung und Alt. Verbunden werden die Feierlichkeiten durch die Fähre "d'Überfuhr". Das Highlight des Abends ist das riesige Feuerwerk mit Musik.Heiß her geht es auch im August. Nach der zehnten Jubiläumsauflage des Menschenwuzzler-Turniers am Badesee in Mitterkirchen steht Waldhausen im Mittelpunkt. Bereits zum 43. Mal ist das Messegelände Schauplatz der Strudengauer Messe. An drei Tagen (24. bis 26. August) erwarten die Tausenden Besucher knapp 100 Aussteller auf der Gewerbeschau, ein Volksfest und ein vielfältiges Rahmenprogramm. Rund 250 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die Messe auch 2018 ein Erfolg wird.Im Herbst steht dann wieder die Bezirkshauptstadt im Mittelpunkt. Am 23. September versuchen sich zum 16. Mal die sportlichsten Perger beim Halbmarathon. Am Abend davor wird jedoch noch ordentlich gefeiert. Die Union Perg lädt wieder zum Oktoberfest in die abd-Arena.• "": Die Landeswertung des größten österreichischen Jugendmusikwettbewerbes findet heuer in Perg statt. Von 9. bis 18. März messen sich die Jungmusiker in der Landesmusikschule.: Die Perger Musiker sind heuer zu Gast in Schwertberg. Die Feierlichkeiten mit Marschwertung steigen am 16. und 17. Juni.: Der Startschuss in die Konzertsaison auf der Burg Clam fällt am 28. Juni. Als großes Highlight treten heuer "The Hollywood Vampires" mit Joe Perry, Alice Cooper und Johnny Depp auf.: Zum 25. Mal finden von 27. Juli bis 15. August die Donaufestwochen statt. Eröffnet werden diese am Freitag, 27. Juli, auf Schloss Greinburg.