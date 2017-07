Leistbares Wohnen in der Nähe des Zentrums

19.07.2017, 08:00 Uhr

Die Schlüssel zu 24 neue Mietwohnungen in St. Georgen/Gusen wurden am Dienstag, 11. Juli, übergeben.

ST. GEORGEN/GUSEN. "Ein Umzug bedeutet immer eine Veränderung für den ganzen Menschen". Mit diesen Worten weihte St. Georgens Pastoralassistentin Eva-Maria Wagner vergangenen Dienstag die neuen Mietwohnungen. Seit 2015 wurde in der Kellerstraße 2 gebaut, jetzt durften sich die Bewohner über die Schlüssel zu ihrem zukünftigen Heim freuen. Überreicht wurden diese von Bürgermeister Erich Wahl, Landtagsabgeordneten Alexander Nerat und Johann Springer von der EGW Heimstätte Linz. "Nicht jeder kann sich ein eigenes Haus finanzieren. Trotzdem möchten wir hochqualitatives Wohnen in Oberösterreich leistbar machen", erklärte Nerat, der als Vertreter von Landes-Vize Manfred Haimbuchner an den Feierlichkeiten teilnahm. Bürgermeister Wahl war besonders über den reibungslosen Ablauf erfreut: "Der Bau der neuen Wohnanlage wurde weitesgehend ohne Störung des Ortszentrums durchgeführt." Johann Springer von der EGW Heimstätte lobte vor allem die gute Zusammenarbeit der Mitwirkenden: "Ein so großes Bauvorhaben ist nur durch eine gute Planung sowie ein perfektes Zusammenspiel zwischen Gemeinde, Bau- und Projektfirma möglich." Für Springer sind auch weitere Projekte in St. Georgen/Gusen vorstellbar. "Eine junge, aufstrebende Gemeinde, in der man einfach leben will."

Zur Sache

4.000 Miet- und Eigentumswohnungen hat die EGW Heimstätte in 15 oberösterreichischen Bezirken bereits errichtet.wurden nun auch im ersten Bauabschnitt in St. Georgen/Gusen erbaut. Zu finden sind diese in derin der Nähe des Ortszentrums. Die Details der Wohnungen:• Jeweils sechs Wohnungen verteilen sich auf• Die Wohnflächen betragen zwischen• Jede Wohneinheit verfügt über eine• Die Erdgeschoßwohnungen dürfen sich über einen kleinenfreuen.• Alle Wohnungen sindausgestattet.• Jeder Wohneinheit ist einund einzugeordnet.• Die Wohnanlage beinhaltetund eine• Das Stiegenhaus durch die Wohnanlage verfügt über einenbis ins Kellergeschoß.• Direkt vor der Anlage befinden sich einsowie ein• Außerdem sind ausreichendvorhanden.sind zwar noch nicht errichtet, aber vorgesehen.