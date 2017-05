Liebe bewusster leben

10.05.2017, 00:00 Uhr

Anita Putscher und ihr Ehemann Fritz bieten seit zwei Jahren "SlowSex"-Seminare in Österreich an.



Begegnung auf neuer Ebene

KATSDORF. Seit 17 Jahren ist Anita Putscher aus Katsdorf nicht nur mit ihrem Ehemann Fritz zusammen, sondern auch selbstständige Persönlichkeitstrainerin. Vor rund zehn Jahren stieg bei dem Paar das Interesse an Beratungsthemen wie Liebe, Sexualität und Erfüllung. Schnell wurden sie auf Diana Richardson aufmerksam. Die in der Schweiz lebende Trainerin gilt als Erfinderin von "SlowSex". Nach ihrer Ausbildung, unter anderem bei Richardson selbst, starteten Anita und Fritz Putscher das Programm auch in Österreich. Bis heute in unserem Land einzigartig. "SlowSex" lässt viel Interpretationsspielraum. Das weiß auch Anita Putscher und klärt auf: "Es geht neben der sexuellen Komponente auch darum, dem Alltagsstress zu entfliehen und sich als Paar wieder mehr Zeit zu nehmen." Vor allem Leistungsdruck und Erwartungshaltung der Gesellschaft nehmen in der heutigen Zeit zu. Die Sexualität gilt weiterhin als großes Tabu-Thema. Diesem Denken wollen Anita und Fritz Putscher entgegenwirken. "Wir möchten Menschen gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft begleiten und ermutigen, wieder zu ihrer Liebe und Leichtigkeit zurückzufinden." Darum bietet das Katsdorfer Beraterpaar jeden ersten Freitag im Monat einen Paar-Abend in Linz an. Hierbei soll unter anderem der ungezwungene Austausch zwischen Paaren erfolgen.Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Paar-Seminar im Seminarhaus Waldhof in Helfenberg zu besuchen. Aufgrund der hohen Nachfrage findet dieses heuer sogar zwei Mal statt. Maximal acht Paare sollen in diesen vier Tagen unter professioneller Begleitung von Anita und Fritz Putscher sich auf einer neuen Ebene begegnen und die Zeit zu zweit in vollen Zügen genießen. "Das Paar-Seminar ist sowohl für glückliche Paare, die neue Seiten am Partner kennenlernen, als auch für Paare, die die Liebe neu entfachen möchten", so Anita Putscher.

