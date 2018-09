Maut-Turm gerettet! Eröffnung am Tag des Denkmals

07.09.2018, 18:21 Uhr

Führungen mit Markus Pöcksteiner, Obmann des Historischen Vereins Samingstein, sind um 10, 14 und 16 Uhr. Bei der Führung, die 75 Minuten dauert, ist das zweite Wahrzeichen des Orts, die Kiliani-Kirche, mit einbezogen. Die Kirche ist im Privatbesitz einiger Sarmingsteiner Bürger. Markus Pöcksteiner und seine Vereinsmittglieder sind als Retter des mehrere Jahre gesperrten Turms zu bezeichnen. Sie schufen ein über den Strudengau hinaus „leuchtendes“ Ausflugsziel. Im Frühjahr 2018 startete die Renovierung und Sanierung des über 500 Jahre alte Turms, der eine imposante Aussicht in das Donautal bietet. Die Gesamtksoten der Sanierung betragen 75.000 Euro. Das Geld kommt von Land, Bund, Leader und Eigenmitel. Der Verein hat durch den Verkauf von 100 historisch wertvollen Stichen und Lithographien, Ansichten aus Sarmingstein, 20.000 Euro eingenommen.



Veranstaltungen am Tag des Denkmals im Bezirk Perg

mehr bewohnt werden. Die B 3 wurde für Wochen gesperrt. Gegen den drohenden Abriss des Mautturms organisierte der Greiner Historiker einen massiven Widerstand.14 Uhr, Präsentation „Greiner Marktbuch- Auf das die Kulturwelt schaut“ mit Karl Hohensinner und Gratis-Führung im Stadttheater mit Christine Mandlmayr., Mautturm und Kilianikirche, 10 bis 18 Uhr, Führungen, 10, 14, 16 Uhr, Treffpunkt Gasthof Ettlinger, Sarmingstein 13., „Rieglmühle-die Rettung eines Denkmals“, 11 bis 17 Uhr, Führungen11, 13, 15 Uhr.Das Greiner Marktbuch, vor rund 527 Jahren von den Greiner Bürgern in Auftrag gegeben, ist eine der bedeutendsten Buchmalereien in Oberösterreich. Das Buch wurde um 1490 auf Pergament geschrieben und gewährt Einblick in das Sozialleben der Stadt. Seit 20 Jahren beschäftigt sich Karl Hohensinner mit diesem Marktbuch. Keiner kennt es so gut wie er. Das Buch beschäftigt sich mit dem Leben in Grein im Spätmittelalter, beinhaltet das Verzeichnis aller Häuser, Brunnen, Wege, die Pflanzenbeete auf den Panlüssen und enthält die Privilegien den Salzhandel betreffend.„Reproduktionen von Bildern aus unserem Marktbuch sind begehrt“, weiß Hohensinner.ST. THOMAS AM BLASENSTEIN.Wirtschaftsgebäude zu besichtigen. Dieses Ensemble stammt aus dem 18. Und 19. Jahrhundert und wurde in den vergangenen Jahren aufwändig revitalisiert (Quelle: Tag des Denkmals/Bundesdenkmalamt).