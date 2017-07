Mopedlenker prallte gegen Pkw

23.07.2017, 08:48 Uhr

Unter dem linken Arm transportierte er mehrere 1,5 Meter lange Holzbalken. Der Mopedlenker wurde im Bereich Langenstein von einigen nachkommenden Fahrzeugen überholt. Eine 64-Jährige aus Sankt Georgen an der Gusen wollte das Moped mit ihrem Pkw ebenfalls überholen. Als sie sich bereits auf Höhe des Mopeds befand, bog der 51-Jährige nach links in die Bachstraße ein. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Mopedlenker stürzte und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum Med Campus III gebracht.