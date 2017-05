Obmannwechsel bei der Marktmusik Mauthausen

02.05.2017, 15:28 Uhr

Bei der erst kürzlich stattgefundenen Generalversammlung der Marktmusik Mauthausen hat auch ein Obmann-Wechsel stattgefunden. Christian Penner, er war über 21 Jahre für die Marktmusik Mauthausen als Obmann im Einsatz, übergab die Agenden an den etwas jüngeren Schlagzeuger Werner Großauer. Christian Penner kann auf eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit als Obmann zurückblicken und die zahlreich erschienen ehemaligen Musiker sowie auch Bürgermeister Thomas Punkenhofer erwiesen dem scheidenden Obmann die Ehre und nahmen an der Generalversammlung und dem sehr emotionalen Obmann-Wechsel teil. Christian Penner bleibt aber Ehrenobmann der Marktmusik Mauthausen und wird sie, so wie auch den neuen Obmann so gut es geht, unterstützen.