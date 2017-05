"Open-Bauernhof" in Katsdorf

12.05.2017, 15:01 Uhr

Vielfalt der oberösterreichischen Landwirtschaft hautnah erleben

Realistisches Bild der Landwirtschaft zeigen

"Bauern sind die glaubwürdigsten Botschafter der Landwirtschaft"

Getreide- und Gewürzanbau sowie Rinder- und Schweineställe bis hin zu Spezialkulturen wie Aroniabeeren oder Hopfen können beim Open Bauernhof in ganz Oberösterreich besichtigt werden. Dabei können die Besucher im persönlichen Gespräch alles über die Landwirtschaft erfahren, was sie schon immer wissen wollten. Für einen gelungenen Wochenendausflug sorgen zusätzliche Angebote wie Maiandacht mit Chorbegleitung in Wilhering, Kaffee und Kuchen der Ortsbäuerinnen in Geinberg oder eine geführte Wanderung durch die Kulturlandschaft in Maria Neustift um nur einige Beispiele zu nennen.Ziel der österreichweiten Aktion der Jungbauernschaft ist das verklärte Erscheinungsbild zur Landwirtschaft zu ändern und das Wissen um die Produktionsweisen zu erhöhen. „Wir möchten unsere Arbeit erklären und die Bevölkerung soll einen guten Einblick in den bäuerlichen Alltag bekommen“, berichtet Landesobmann der OÖ Jungbauernschaft, Leonhard Gmeiner.Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft, hofft das möglichst viele Besucher die Chance nützen, hinter die Kulissen der Landwirtschaft zu blicken: „Es gibt keine vertrauenswürdigere Werbung, als die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, sprich zwischen Produzent und Konsument. Weder ein schönes Plakat, noch der aufwendigste Werbefilm können Geruch und Geschmack eines Lebensmittels, die Wärme eines Tieres oder die Herzlichkeit eines Menschen wiedergeben.“