Perg startet in die Festlsaison

10.05.2017, 08:00 Uhr

Von Mitte Mai bis Anfang September haben die Perger wieder jede Menge Grund zum Feiern.



2. Perger Bierkönigin gesucht

BEZIRK (fab). Das Naarner Wimmfest läutete traditonell am Ostersonntag die Festlsaison im Bezirk ein. Wie üblich dauert es danach eine Weile, bis die feierwütigen Perger wieder auf ihre Kosten kommen. Im Mai geht es dann dafür so richtig los. Den Anfang macht das Weinfest am Frellerhof. Am Samstag, 20. Mai, werden heimische Weine und kulinarische Schmankerln in Mauthausen verkostet. Das erste Zeltfest in diesem Jahr findet in Saxen statt. Am Samstag, 20., und Mittwoch, 24. Mai, wird sich der Sportplatz in eine Tanzfläche verwandeln. Nur eine Woche später ziehen die Fußballkollegen der Union Katsdorf nach. Von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Juni, wird zum 34. Mal zum Katsdorfer Zeltfest gebeten. Ebenfalls am Pfingstwochenende veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Klam das alljährliche Kellerfest.Mitte Juni rückt die Gemeinde Grein in den Mittelpunkt. Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, steigt am Festplatz zum 13. Mal der "Strudengauer Weinheurige". Erlesene Weine aus Österreich in Kombination mit heimischen Speisen und Volksmusik hat die Veranstaltung zu bieten. Am Samstag, 24. Juni, treffen sich Pergs Musiker zum Bezirksmusikfest mit Marschwertung am Sportplatz des Tsv Grein.Den Juli eröffnet das dritte Bier- und Kulinarikfest in der Perger Innenstadt. Am Samstag, 1. Juli, sucht der Verein X-Event gemeinsam mit der BezirksRundschau ab 15 Uhr zum zweiten Mal die Perger Bierkönigin. Genau eine Woche später, am Samstag, 9. Juli, lässt die Landjugend Bad Kreuzen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Dirndln springen. Im Rahmen der Veranstaltung "Sport & Fun" werden im Freibad die kreativsten Wasser-Sprünge von einer Jury bewertet und mit Preisen belohnt.

Krönender Abschluss

Die 42. Strudengauer Messe ist das August-Highlight im Bezirk Perg. Von 18. bis 20. August pilgern auch heuer wieder tausende Besucher zum Volksfest mit Vergnügungspark und Gewerbeschau nach Waldhausen. Anfang September findet die sommerliche Festlsaison ihr Ende und die ersten Oktoberfeste gehen über die Bühne.