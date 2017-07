Radler prallt gegen Brückengeländer

23.07.2017, 10:02 Uhr

In der Ortschaft Hirschenau übersah er beim Windschattenfahren einen etwa zehn Zentimeter hohen Steinsockel, auf dem nach ungefähr anderthalb Metern ein Brückengeländer montiert ist. Er stieß ungebremst mit etwa 30 km/h frontal mit dem Bauch gegen das stumpfe Ende des Metallgeländers. Anschließend kam er am Beginn der Brücke mit Verletzungen im Bauchbereich zum Liegen. Nach Erstversorgung wurde er zur Abklärung eventueller innerer Verletzungen ins Landesklinikum Mostviertel in Amstetten gebracht.