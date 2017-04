Region feiert wieder die Befreiung

26.04.2017, 08:00 Uhr

Von 5. bis 7. Mai laden die Gemeinden Mauthausen, St. Georgen/Gusen und Langenstein zu den Befreiungsfeiern ein.



Schüler laden ein

MAUTHAUSEN, ST. GEORGEN/GUSEN. Anfang Mai vor 72 Jahren wurden die letzten Häftlinge aus dem KZ Mauthausen von amerikanischen Truppen befreit. Seit 1947 finden deshalb am Areal des ehemaligen Konzentrationslagers sowie in den umliegenden Gemeinden St. Georgen/Gusen und Langenstein die Befreiungsfeiern statt. In diesem Jahr dauern diese von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, an. Unter dem Motto "Internationalität verbindet" werden wieder Delegationen aus der ganzen Welt erwartet. Vor allem die regionale Bevölkerung soll allerdings vermehrt an den Gedenkfeiern teilnehmen. "Wir freuen uns über das große internationale Interesse. Heuer möchten wir aber verstärkt die Menschen aus der Region einladen, an den Befreiungsfeiern teilzunehmen", erklärt der Vorsitzende der Bewusstseinsregion, Bürgermeister Thomas Punkenhofer. Deshalb empfangen am Sonntag, 7. Mai, um 10.30 Uhr die Bürgermeister von Mauthausen, St. Georgen/Gusen und Langenstein die Besucher beim Eingang der KZ-Gedenkstätte Mauhtausen.Lange Zeit wurde über die NS-Zeit in der Region rund um Mauthausen geschwiegen. Mit der Gründung der Bewusstseinsregion, an der sich mittlerweile über 60 Menschen in acht Arbeitskreisen und drei Projektgruppen beteiligen, entstand aus Ablehnung eine bewusste Auseinandersetzung. Auch die Kinder der Neuen Mittelschule Mauthausen gestalten seit vielen Jahren die Befreiungsfeiern mit. Heuer werden sie mit einem selbst ausgearbeiteten Fragebogen ein paar Tage vor den Gedenkfeiern Menschen auf der Straße zu den Feierlichkeiten einladen.

Internationale Jugend bildet Auftakt

Bundespräsident erstmals in Gusen

Musikalischer Ausklang

Die Jugend rückt generell immer mehr in den Mittelpunkt. Den Auftakt zu den Befreiungsfeiern wird die "Jugendbegegnung" am Freitag von 16 bis 21 Uhr in St. Georgen bilden. Jugendliche aus Italien, Polen und Österreich treffen sich dabei beim Eingang des Stollensystems "Bergkirstall" und werden gemeinsam zum AktivPark gehen. Dort tauschen sie Gedanken aus, spielen und singen und zeigen so, dass "Internationalität verbindet".Der Samstag startet wieder bei der Gedenkstätte "Bergkristall". Eine polnische Delegation wird um 15 Uhr beim Eingang einen Kranz niederlegen. Außerdem werden von Donnerstag bis Samstag kostenlos begleitete Rundgänge durch das Stollensystem angeboten. Um 17 Uhr findet die Befreiungsfeier beim "Memorial Gusen" statt. "Zum ersten Mal dürfen wir den Bundespräsidenten bereits am Samstag bei uns in Gusen begrüßen", zeigt sich Langensteins Bürgermeister Christian Aufreiter erfreut.Nach dem Höhepunkt der Befreiungsfeiern am Sonntag von 11 bis 13.30 Uhr in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen lädt die Botschaft der Republik Polen zu einem ganz besonderen Abschluss. Um 16.30 Uhr wird das String Quartett des Polnischen Symphonie Orchesters mit dem Chor Cammerata Silesia im AktivPark die Gedenkfeierlichkeiten musikalisch ausklingen lassen.