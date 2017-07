Schön sein im Sommer

26.07.2017, 20:00 Uhr

Gutes und gesundes Aussehen steht allzeit hoch im Trend. Wie sieht der Sommer 2017 kosmetisch aus?

Nagelpflege

Wimpernverlängerung

Sugaring

PERG. Carina Burgstaller, die seit März 2017 den Schönheitssalon "Oldschool-Beauty" in der Perger Innenstadt betreibt, verrät Trends für den Sommer.Vor allem Pastellfarben sind heuer sehr beliebt. Der Trend geht in Richtung Natürlichkeit, es werden weniger grelle Farben getragen. Auch fruchtige, sogenannte "Eisfarben", wie Himbeere oder Brombeere, sind sehr beliebt. Allerdings werden die, vor einiger Zeit noch sehr beliebten, kantigen Nägel immer weniger. Besonders weiche und ineinander überfließende Farben (Ombre-Stil) werden oft gewünscht. Burgstaller merkt allerdings auch an: "Der Großteil meiner Kundinnen legt großen Wert auf den eigenen Stil, das Selbstbewusstsein hinsichtlich Kosmetik und Schönheit ist meiner Meinung nach gestiegen."Laut "Oldschool-Beauty" steigt die Nachfrage an der Wimperntechnik. Vielen Frauen ist das ständige Auftragen der Mascara und das Abschminken zu umständlich, außerdem werden die Wimpern ständig strapaziert. Im Studio von Burgstaller werden Seiden- und Nerzwimpern verwendet, die nach dem Auftragen drei bis vier Wochen lang halten. Heuer geht der Trend vor allem in Richtung farbige Wimpern, außerdem wählen die Kundinnen meist natürliche Varianten. Der "Kehrbesen-Stil" der vergangenen Jahren ist out.Dabei werden je nach Haarwuchs und Haut mit einer warmen oder kalten Zuckerpaste unerwünschte Haare längerfristig entfernt. Der Zucker wirkt als desinfizierendes Peeling, das reinigt und feine Hautschuppen löst. Nach der ersten Behandlung bleiben die Kundinnen ca. vier Wochen lang von erneutem Haarwuchs verschont. Die Haare werden durch das Sugaring dünner und heller. Burgstaller erklärt, dass vor allem die Pflege nach dem Sugaring sehr wichtig sei. Die Haut sollte ca. zwei Mal pro Woche mit einem qualitativ hochwertigen Peeling behandelt werden. Auf billige, hautreizende Gels und Cremen sollte verzichtet werden.