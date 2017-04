Schwertberg: Drei Verletzte nach Frontalcrash

27.04.2017, 08:07 Uhr

Naarner geriet aufgrund von Sekundenschlaf auf Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug.

SCHWERTBERG. Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Mittwoch laut Polizei in Schwertberg. Ein Mann aus Naarn war gegen 15.35 Uhr mit seinem Firmenauto auf der Aisttalstraße in Schwertberg unterwegs. Laut eigenen Angaben geriet er mit seinem Wagen aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem Mann aus Allerheiligen. Bei dem Zusammenstoß wurden laut Informationen der Polizei der Pensionist aus Allerheiligen und seine am Beifahrersitz mitfahrende Enkelin unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz eingeliefert. Der Naarner wurde leicht verletzt und suchte seinen Hausarzt auf. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.