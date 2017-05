13.05.2017, 09:56 Uhr

Am 12. Mai wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pergkirchen zu einem nicht alltäglichen Unfall gerufen.

Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer rettete die bewusstlose Frau

PERG (red). Gegen 14.30 Uhr war eine Autofahrerin aus Pergkichen mit ihrem Auto auf der B3 Donau Straße Richtung Perg unterwegs. Im Ortschaftbereich von Tobra kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den Tobra-Bach.Kurzzeitig bewusstlos wurde die Autolenkerin von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug gerettet. Andere Passanten leisteten Erste Hilfe. Nach ärztlicher Erstversorgung durch den Notarzt Perg wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Med. Campus III eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr führte die Fahrzeugbergung durch und konnte danach wieder einrücken.