SpiriNight: 360 Jugendliche trafen sich in Baumgartenberg

26.04.2017, 09:33 Uhr

Firmkandidaten und ihre Begleiter bei SpiriNight unter dem Motto "Du bist der Anker". In Baumgartenberg gingen fast 400 Firmlinge auf kreative Art und Weise ihrem Glauben nach.

BAUMGARTENBERG. Wenn sich über 360 Jugendliche in einer ehemaligen Stiftskirche treffen und gemeinsam eine Ankerkette schmieden, dann ist wieder SpiriNight in Baumgartenberg. Ein großer Anker steht für das Motto: Du bist mein Anker! Die Frage dahinter: Was gibt einem Halt im Leben? Welche Bedeutung der spirituellen Seite unserer menschlichen Existenz dabei zukommt, das konnten die Firmlinge mit ihren Begleitern an diesem Abend ausloten und erfahren. Vom Auftakt in der Stiftskirche über die zahlreichen Workshops – heuer auch von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Caritas und vielen anderen – bis zum Abschluss in der großen Kapelle der Schwestern vom Guten Hirten spannte sich dabei der Bogen. „Wie unser christlicher Glaube jungen Menschen Halt und Rückhalt im Leben geben kann, das sollen die Jugendlichen bei der Sprinight erfahren, also konkret erleben, was Sakrament Firmung heißt“, erläutert Regionsjugendseelsorger Andreas Golatz, Pfarrer in Gutau und Christopher Kopecny, Regionskoordinator der Katholischen Jugend im Unteren Mühlviertel ergänzt: „Gemeinsam den Glauben stark machen, dass er in den Stürmen des Lebens Anker sein kann, das haben wir uns vom Vorbereitungsteam zum Ziel gesetzt.“ Und das ist den über 500 Beteiligten Firmlingen, Begleitpersonen und Veranstaltern bei der SpiriNight vergangenen Freitag sicher gelungen.