Tödlicher Unfall: Pensionist von Traktor überrollt

07.09.2018, 19:54 Uhr

80-Jähriger war bei seinem Bauernhof mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt

BEZIRK PERG. Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitag (7. September) bei einem Bauernhof. Laut Polizei dürfte ein 80-Jähriger beim Anhängen des Kartoffelroders an seinen Traktor die Handbremse nicht ordentlich festgezogen haben. Dadurch kam der Traktor ins Rollen. Der 80-jährige versuchte offensichtlich noch, auf den Traktor zu springen um diesen zu stoppen. Dabei wurde er, so die Polizei, vom Traktor überrollt und blieb schwer verletzt in der Wiese liegen. Die verständigten Rettungssanitäter und eine Notärztin versuchten den Pensionisten zu reanimieren. "Die Ärztin konnte jedoch um 13:50 Uhr nur noch den Tod des Mannes feststellen", so die Polizei.