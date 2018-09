Vieles neu in der Volksschule Naarn

20.09.2018, 08:00 Uhr

Neue Räume, neue Nachmittagsbetreuung, neue Direktorin: In der VS Naarn tut sich zurzeit einiges.

Nachmittagsbetreuung

NAARN. Grund zur Freude für Schüler und Eltern aus Naarn: Die Volksschule wurde großzügig modernisiert und erweitert. „Wir haben einen extremen Zuwachs in der Bevölkerung, vor allem bei den Jungen“, so Bgm. Martin Gaisberger. Dementsprechend eng wurde der Platz in der Volksschule und im Hort. Nun wurde um knapp 1,078 Mio. Euro saniert und zugebaut. Es gibt ein neues Klassenzimmer, eine neue Bibliothek und einen Lift. Die Klassenzimmer sind mit interaktiven Tafeln ausgestattet. Volksschüler und Mittelschüler können in der neuen Schulausspeisung Mittag essen. Die Lehrer dürfen sich über ein vergrößertes Konferenzzimmer freuen. Im Oktober steht außerdem eine wichtige personelle Veränderung ins Haus: Elisabeth Stütz wird Direktor Karl Brunner ablösen.Nicht nur die Räumlichkeiten, auch die Strukturen haben sich verändert: „Wir haben die Eltern befragt und das Interesse für eine Nachmittagsbetreuung war groß", so Gaisberger. Der Unterschied zum Hort: Eine Lehrkraft betreut die Volksschüler und Mittelschüler bei den Hausaufgaben während der „Lernstunde“. Danach gestalten die Kinderfreunde in modernen Räumlichkeiten das Nachmittagsprogramm – maximal bis 17 Uhr. Einen Monat im Jahr ist die Nabe geschlossen, ansonsten gibt es auch während der Ferien die Möglichkeit der ganztägigen Betreuung. Am 28. September kann die Volksschule nach der feierlichen Eröffnung um 10 Uhr besichtigt werden.