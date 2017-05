Volles Programm in der Schwertberger Bibliothek

02.05.2017, 14:56 Uhr

Zirkustheater bot eindrucksvolles Stück im Schwertberger Volksheim

Eine tolle Show bot das Team vom "Projecto Anagrama" im Rahmen der Vorlesereihe "Lass uns Lesen" der Bibliothek Schwertberg, am Mittwoch, den 26. April, im Volksheim.Auf sehr lustige und akrobatische Weise verfolgten die Kinder den Weg des Schriftstellers mit, der seine Gedanken mit einer Remington-Schreibmaschine zu Papier brachte, in einer altertümlichen Druckerpresse vervielfältigte und schließlich das fertige Buch in Händen hielt.Die nächsten Termine für die Vorlesereihe "Lass uns lesen" in der Bibliothek Schwertberg sind: Lesehaus (3-6 Jahre): 31. Mai – 15 Uhr & Lesefreunde (6-9 Jahre); 28. Juni – 15 Uhr

Goethe groovte in der Bibliothek

Bibliothek Schwertberg ist Partnerbetrieb der OÖ. Familienkarte

Ein Backbuch geht auf Reisen

Im stimmungsvollen Ambiente der Bibliotheksräumlichkeiten konnten die Besucher am Freitag, 28. April, für eine Stunde ihren Gedanken freien Lauf lassen und den gefühlvollen Klängen und Gesängen der Band „Goethe groovt“ lauschen. Bei leckeren Blätter- und Pizzateigsnacks von Tante Fanny und einem Gläschen Pedacola, gustierten die Besucher in der Pause im Regionalshop, schmökerten in den Bibliotheksbüchern und tauschten sich über die wahnsinnig einfühlsame und mitgreifende Musik der Band aus. Ein toller Abend, nicht nur im Zeichen der Musik, sondern auch der Literatur.Gegen Vorlage der Oö Familienkarte können sich alle Kinder einen Ferienlesepass in der Bibliothek Schwertberg abholen. Los ging es bereits in den Osterferien. Für jedes ausgeliehene und gelesene Buch gab es einen Stempel in den Pass. Zur Belohnung erhielten die Kinder eine kleine Überraschung in der Bibliothek Schwertberg. Insgesamt beteiligten sich 15 Kinder an dieser Aktion, die 131 Bücher gelesen haben. Nächster Aktionszeitraum sind die Sommerferien. Übrigens: Auch Kinder, die nicht aus Schwertberg stammen, können an dieser Aktion mitmachen.Sie haben das beste Rezept für einen flüssigen Schokokuchen, den besten Schwertberger Apfelstrudel oder die himmlischsten Vanillekipferl? Dann lassen Sie doch andere an diesen süßen Verführungen teilhaben. Die Bibliothek Schwertberg sucht Ihre besten Backrezepte.Und so geht’s: Das Backbuch liegt in der Bibliothek Schwertberg auf. Jeder, der ein süßes Backrezept hat, kann sich das Buch ausleihen und zu Hause das Rezept in das Buch schreiben. Gestalten Sie Ihre Seite ganz individuell mit Fotos, Zeichnungen, ausgeschnittenen Bilder oder Stickern. Ihrer Kreativität werden keine Grenzen gesetzt, im Gegenteil: Je bunter und ausgefallener das Buch wird, umso interessanter wird es darin zu stöbern. Nachdem Sie Ihre Seite gestaltet haben, bringen Sie das Buch wieder in die Bibliothek zurück, wo es dann wieder ausgeliehen werden kann.