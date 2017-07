Zivildienst in Lateinamerika

19.07.2017, 11:07 Uhr

Zwei junge Perger starten ihr einjähriges Auslandsvolontariat

GREIN, BAD KREUZEN. Die beiden Maturanten Tobias Fröschl (18) aus Grein und Andreas Gassner (19) aus Bad Kreuzen machen sich in den kommenden Wochen auf den Weg nach Mexiko und Ecuador. Allerdings nicht, um dort eine schöne Urlaubszeit zu verbringen, sondern, um mit dem Verein "Volontariat bewegt" im Rahmen ihres Zivildienstes ehrenamtliche Arbeit zu verrichten. Die beiden jungen Männer wurden in ihren Schulen von ehemaligen Volontären auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht.

"Volontariat bewegt"

Vielfältige Projekte

Empfang in der Hofburg

Finanzielle Unterstützung

Nähere Informationen:

Vortrag:

Kontoverbindung:

Der gemeinnützige Verein bietet jungen Leuten die Möglichkeit, einen Freiwilligeneinsatz in Lateinamerika, Asien oder Afrika durchzuführen. Die Volontariate werden im Auftrag von "Jugend Eine Welt" und den Salesianern Don Boscos, den beiden Trägerorganisationen des Vereins, organisiert. Durch die Kooperation von "Volontariat bewegt" und den Trägerorganisationen kann auf gemeinsame Erfahrungen und ein globales Netzwerk zurückgegriffen werden. "Volontariat bewegt" arbeitet und wirkt im Sinne der Pädagogik des Hl. Don Bosco, Ordensgründer und Jugendseelsorger. Er hatte sich Zeit seines Lebens für benachteiligte Kinder eingesetzt und vertrat eine, für seine Zeit sehr moderne Ansicht hinsichtlich Kinder- und Jugenderziehung.Andreas und Tobias sehen das Volontariat als eine Chance, etwas Gutes zu tun, aber auch als Möglichkeit, eine neue Kultur und ein neues Land kennenzulernen. Tobias wird das kommende Jahr in León, einer großen Stadt in Mexiko, verbringen. Seine Aufgabe wird es sein, die Burschen eines Internates außerhalb der Schulzeiten zu betreuen. Auch Andreas wird sich einer ähnlichen Arbeit widmen, er verbringt das freiwillige Jahr in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Mitten in der Großstadt ist er Teil des Projekts "Chicos de la Calle", was übersetzt "Kinder der Straße" bedeutet. Er wird in einer Schule stationiert sein und den Kindern, die sich hier den ganzen Tag aufhalten, als Betreuer zur Verfügung stehen.Erstmals wurden die Volontäre von Bundespräsident Alexander van der Bellen in ihren Auslandsdienst entsandt. Die Verabschiedung fand am Montag, 11. Juli, in der Hofburg statt. Der Bundespräsident sprach von einer "mutigen Entscheidung", die die jungen Leute getroffen haben und gratulierte ihnen zu dem großen Engagement.Das Volontariat ist unentgeltlich und muss zu einem Drittel selbst finanziert werden. Die Freiwilligen sind angehalten, sich private Unterstützer zu suchen, um die notwendigen 4.500 Euro vorweisen zu können. Auch Andreas Gassner ist noch auf der Suche nach Spendern. Wer ihn und seine Arbeit in Ecuador unterstützen möchte, kann der Infobox seine Bankverbindung entnehmen.volontariat.atAndreas Gassner spricht über sein Volontariat: Grein, Pfarrcafé am 13. August nach der 7 und 10 Uhr Messe. Die Gottesdienste werden mit einer Abordnung der Stadtkapelle Grein gestaltet.IBAN: AT 39 3600 0006 0002 4000BIC: RZTIAT22Betreff: Volontariatseinsatz Andreas GassnerDer junge Freiwillige freut sich über Unterstützung.