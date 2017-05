Gasthof Schiefer erstrahlt in neuem Glanz

03.05.2017, 20:00 Uhr

Die Neugestaltung des Traditionswirtshauses im Kurort Bad Kreuzen ist

abgeschlossen.

BAD KREUZEN. Seit dem Jahr 1776 besteht der Familienbetrieb "Gasthof zur Zugbrücke". Mittlerweile wird dieser in vierter Generation von Inge und Josef Schiefer geführt. In den vergangenen Monaten war das Gastronomenpaar aufgrund großer Umbauten stark gefordert. Am vorigen Freitag wurde das neu gestaltete Landgasthaus nun eröffnet. Innen und außen bis zum Dach erstrahlt das Wirtshaus in neuem Glanz. Holz und Granit sind unübersehbar. Die 23 Gästezimmer erhielten eine Frischzellenkur, insgesamt bietet der Tourismusbetrieb 50 Betten an. Josef Schiefer setzt auf hochwertige Hausmannskost. Er schätzt die besondere Küche und will seinen Gästen ein gemütliches Ambiente bieten. Spezialitäten sind Rohschinken, Rind, Wild und Speck aus der Region. Das Wild erlegt der begeisterte Jäger im eigenen Revier. Most und Essig stammen aus eigener Erzeugung. Bei der Gestaltung der Speisekarte wurde größter Wert auf regionale und saisonale Produkte gelegt. Für Hochzeiten und Veranstaltungen steht der freundlich eingerichtete große Saal bereit."Ich bin sehr froh, dass das Gasthaus Schiefer die Investitionen getätigt hat", freut sich Bad Kreuzens Bürgermeister Manfred Nenning. "Damit wurde eine gute Basis für die Zukunft gelegt.""Das Gasthaus Schiefer ist Ortswirt für die Einheimischen und deckt auch den Bereich Tourismus ab. Gerade der Tourismus braucht Betriebe, die in Qualität investieren. Ich hoffe, dass sich die dadurch ausgelöste positive Stimmung auch auf andere Betriebe überträgt", sagt Leopold Schöller, Obmann des Tourismusverbands von Bad Kreuzen.

Für Bierfans & Fleischliebhaber

Eisenbahnbrücke im Gasthaus verewigt

Jakob Holzmanufaktur

BAD KREUZEN. Zwei besondere Innovationen sind im neu gestalteten Gasthaus anzutreffen. Ein Reifeschrank sorgt für beste Steaks. In den USA ist "Dry Age", das Abhängen von Rindfleisch, schon Kult. Nun hält es auch in der Kurort-Gemeinde Einzug. Im Schrank wird das Fleisch für bis zu acht Wochen gelagert und kann so "trocken reifen". Die Folge: Eine besondere Konzentration des Geschmacks und enorme Zartheit. Der Geschmack von trocken gelagertem Rindfleisch gilt beinahe als unvergleichlich. Auf diese Qualität setzt Josef Schiefer: "Viele Wirte verkaufen sich unter ihrem Preis. Regionale Qualität wird von den Gästen bezahlt." Das herzhafte Fleisch kann man sich im "Gasthof zur Zugbrücke" abholen oder direkt zubereiten lassen. Aber nicht nur Fleischliebhaber kommen auf ihre Rechnung. Aus drei 1000-Liter-Biertanks wird direkt mittels Pressluft Kaiser-Bier in die Schankanlage geliefert. Dadurch wird das Bier nicht wie üblich mit Schankmix oder Kohlensäure versetzt, sondern bleibt natürlich und ohne Zusätze – kurzum: Braufrisch.aus Gutau fertigte den Stammtisch. Als Untergestell dienen im "Gasthof zur Zugbrücke" Eisenteile der abgerissenen Linzer Eisenbahnbrücke.