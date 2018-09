„Auch in Europa gibt es Steueroasen“

24.09.2018, 13:59 Uhr

Evelyn Regner referierte über internationalen Steuerbetrug

Talk-mit

PERG. „Zwei Drittel des grenzüberschreitenden Handels erfolgt durch multinationale Konzerne. Also durch die ganz Großen ­– das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen“, leitet Evelyn Regner (SPÖ) ihren Vortrag beim vergangenen „talk mit“-Abend, am 20. September, im Café Stöger in Perg ein. Die Hälfte der Profite komme in Steueroasen vorbei. Das sei eine heftige Ausgangssituation. Das Problem: „Die multinationalen Konzerne zahlen wenig Steuern. Wir bewegen uns hier im Lächerlichkeits-Bereich“, so die EU-Abgeordnete. Deren Steuerleistung gehe gegen Null Prozent. Ein ganz anderes Bild zeichne sich bei Klein- und Mittelbetrieben, die die normalen Steuersätze zu zahlen haben. Im Zuge ihres Vortrages erläuterte Regner die Problematiken rund um die „Panama-Papers“, die sogenannten „Freeports“ und über die durch Whistleblower aufgedeckten Machenschaften großer Konzerne. Die Wienerin arbeitet derzeit im europäischen Parlament im Steuerausschuss, welcher aufgrund der genannten Problematiken eingerichtet wurde.Die Veranstaltungsreihe „talk mit“ wird vom BSA (Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen) Bezirk Perg in Kooperation mit der Bildungsorganisation der SPÖ Bezirk Perg organisiert. Gesellschaftliche und politisch aktuelle Themen stehen bei den Vorträgen im Fokus. Im Anschluss an die Impulsvorträge folgt eine Diskussion zu der jeder herzlich eingeladen ist. Nähere Informationen unter hello@talkmit.at oder +43 5/7726 2500