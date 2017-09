Donauuferbahn: Aus! Schienen-Abriss kommt

27.09.2017, 18:01 Uhr

Ab diesen Herbst gibt es keine direkte Verbindung aus Oberösterreich mehr auf der Donauuferbann nach Krems, Wachau.

Proteste kommen auch aus dem Bezirk Perg.: Vielleicht gelingt es mir, die acht Bürgermeister der Anrainergemeinden in OÖ für eine neuerliche Unterschriftenaktion zu gewinnen., insgesamt 19 Kilometer, steht unmittelbar vor dem Abriss.Wie die, werden „Aufgrund derzwei Bahnbrücken entfernt“. Wegen der dazu notwendigen Baumaßnahmen gibt es bereits am, in der Straßenmeisterei Persenbeug eine Besprechung.. Außerdem fehlt dem Donau-Radtourismus die notwendige Ergänzung, nämlich die durchgehende Donauuferbahn. Das ist ein Nachteil für den Tourismus. Statt die Donauuferbahn für immer zu unterbrechen, soll eine Aufwärtsstrategie verfolgt werden, eine Elektrifizierung ins Auge gefasst werden. Da eine umwelt- und klimafreundliche Zukunft nur vorstellbar ist, wenn in zunehmendem Ausmaß Gütertransporte von der Straße auf die Bahn verlagert werden, ist es notwendig, dafür zu sorgen, dass die Donauuferbahn wieder durchgehend für Gütertransporte nutzbar wird und dadurch auch die Donau-Bundesstraße B3 entlastet wird.“