E-Mobilität: Perg versus Amstetten

13.05.2017, 14:42 Uhr

Am Stadtplatz in Perg gibt es 4 Plätze zum laden. Dann steht ein E-Auto dort, von einem Perger E-Carsharing Projekt. 3 Plätze sind von "normalen" Autos verparkt und ich fahre weiter, ohne tanken zu können.Naja, könnte man sagen, das war nur eine Ausnahme. Nein, es ist mir schon 2 mal passiert und ein 3. mal wird es nicht mehr sein, weil ich dann nach Amstetten fahre, um zu besorgen, was notwendig ist. Dort sind die Parkplätze eingezeichnet und frei.

Auf den Fotos sieht man die Situation in Perg und Amstetten. Wo man gerade ist, sieht man, ob verparkt ist oder frei.In Grein ist nach 5 Monaten Betrieb des E-Carsharing Projektes auch der Parktplatz noch nicht markiert und entsprechend besetzt, wenn viele Tagestouristen da sind. Amstetten dürfte daher die einzige Stadt sein, wo es ein professionelles Management gibt?