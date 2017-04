25.04.2017, 21:19 Uhr

Mauthausen) und internationaler Ebene (Comité International de Mauthausen) die europaweit größte internationale Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Mehr als 6.000 Menschen, darunter zahlreiche Überlebende des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager, sowie zahlreiche hochrangige PolitikerInnenaus dem In- und Ausland nahmen 2016 an der Internationalen Gedenk-und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teil.Nachdem weit über 90 Prozent der Opfer weder Deutsche noch Österreicher waren, ist diese Feier von internationaler Bedeutung und stellt die weitaus größte Gedenk- und Befreiungsfeier weltweit dar.Es gibt keine Opfergruppen, die mehr wert sind als andere, nur weil sie aus einem anderen Land kommen. Es gibt keine Opfergruppen, die weniger wichtig sind, nur weil es wenige an der Zahl waren. Die Nationalsozialisten verfolgten alle Menschen, die sich nicht in das nationalistische, rassistische und ideologische Schema einpassen ließen, mit nahezu gleicher und tödlicher Konsequenz.Eine Delegation vom Lila Winkel, viele davon aus der Steiermark, werden am 7. Mai 2017 an dieser würdigen Veranstaltung teilnehmen.Die Fotos entstanden bei den Gedenkveranstaltungen in den Jahren 2010, 2013 und 2014.