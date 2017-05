Fabio König neuer Perger Bezirksobmann der JVP

15.05.2017, 08:14 Uhr

Funktionäre wählten den 24-Jährigen mit 100 Prozent zum Nachfolger von Theresa Breiteneder

BEZIRK PERG. Unter der Anwesenheit von OÖVP-Bezirksparteiobmann Anton Froschauer, JVP-Landesobfrau Claudia Plakolm, ÖAAB-Bezirksobmann Max Oberleitner und Bauernbund-Bezirksobfrau Rosi Ferstl übergab am vergangenen Samstag Theresa Breitender ihr Amt an den 24-jährigen Fabio König aus Perg. Rund 100 Delegierte wählten ihn mit 100 Prozent. Anschließend lud die JVP zum Frühlingsball beim Wirt in Auhof. König möchte vor allem die Struktur im Bezirk stärken, politische Themen in der Region aufgreifen und die Funktionäre besser informieren.

„Es freut mich, dass wir mit so einen großen Rückhalt starten. Wir werden in unserer Organisation vieles verändern. Als Bezirksorganisation sind wir eine Servicestelle für unsere Ortsgruppen und geben die politischen Themen vor“, sagt Fabio König.Er sieht den Bezirksvorstand vor allem als Arbeitsvorstand – die Zahl der Sitzungen soll verringert werden, dafür soll man sich auf den persönlichen Service für die Ortsgruppen konzentrieren. „Wir haben in unseren Gemeinden noch Potenzial. Ich lade alle interessierten Jugendlichen im Bezirk ein, sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen – vor allem in Gemeinden, wo es noch keine JVP-Ortsgruppe gibt“, so König.In den Bezirksvorstand gewählten wurden Edin Kustura (Bezirksobmann-Stellvertreter, Schwertberg), Johann Lettner (Bezirksobmann-Stellvertreter, Ried/Riedmark), Thomas Palmetshofer (Finanzreferent, Schwertberg), Benjamin Suskic (Schriftführer, Perg) sowie Christine Schwaiger (Windhaag/Perg) und Georg Fröschl (Saxen).