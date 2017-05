Gedenk- und Befreiungsfeier 2017 in Mauthausen

10.05.2017, 17:14 Uhr

Anlässlich der 72. Wiederkehr der Befreiung des KZ-Mauthausen veranstaltete das Mauthausen Komitee Österreich in enger Kooperation mit den Überlebenden-Organisationen auf nationaler (Öst. Lagergemeinschaft Mauthausen) und internationaler Ebene (Comité International de Mauthausen) die Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier. Nachdem weit über 90 Prozent der Opfer des Lagers Mauthausen weder Deutsche noch Österreicher waren, ist diese Feier von internationaler Bedeutung und stellt die weitaus größte Gedenk- und Befreiungsfeier weltweit dar.

Sie fand am Sonntag, dem 7. Mai 2017 in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen statt. Die Gedenk- und Befreiungsfeier widmete sich dem Thema „Internationalität verbindet".Seit 2016 bildet an Stelle des Einmarsches der nationalen und internationalen Delegationen der Ausmarsch aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Festaktes den Höhepunkt der Feierlichkeit – ähnlich der ersten Befreiungsfeiern der KZ-Überlebenden. In enger Zusammenarbeit mit dem Comité International de Mauthausen und den zahlreichen diplomatischen Vertretungen wurde aus dem bisherigen "Hintereinander" der Delegationen ein starkes "Miteinander" aller TeilnehmerInnen.Zusätzliche Infos auf: https://www.meinbezirk.at/perg/politik/europaweit-... und