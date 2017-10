Göbl neuer SP-Obmann in Grein mit Ansage

10.10.2017, 10:03 Uhr

GREIN. Neu aufgestellt haben sich die Greiner Sozialdemokraten. Unter Vorsitz vonwurdezum neuen Greiner SP Vorsitzenden gewählt. Er löstab.: Herbert Brunner jun. und sen., Philipp Schreyer, Matthias Martinek, Rafael Göbl und Christian Hochgatterer.Als erste Gratulanten stellten sich auchein. Stefan Göbl kündigte die neue Greiner SP-Initiative „Die begehrenswerteste Attraktive, wie man wieder Wahlen in Grein gewinnen kann“ an. Stefan Göbl zeigte sich hoch erfreut, dass sich junge Greiner aktiv in die Gemeindepolitik einbringen.der Landes-SP erhielten Manfred und Ingrid Michlmayr, Herbert Brunner, Kurt Brunner und Christian Hochgatterer.erhielten: Brigitta Haas, Martin Nothnagel, Wolfgang Schaumüller, Josef Zeitlhofer, Lambert FurthlehnerLange Mitgliedschaften:Johann Breitschuh, 70 JahreFranz Hauser, 50 JahreRichard Gattringer und Josef Gattringer, 40 Jahre