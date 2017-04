Replik - Interview Jakob Auer, Präsident des ÖVP Bauernbundes im Standard

24.04.2017, 20:30 Uhr

Im Standard-Interview mit Jakob Auer, dem Präsidenten des ÖVP Bauernbundes geht es um die gut 30 Milchbauern, die keinen Vertrag mit einer Molkerei bekommen, weil sie bei der „Freien Milch“ unter Vertrag standen. Die Rückkehr zu einer der großen Molkereien ist umstritten, für die wirtschaftliche Existenz der bäuerlichen Familien aber entsprechend wichtig.

Eine Würdigung Auers: Der ehemalige Tiroler Landwirt hat im Genossenschaftswesen des Raiffeisenverbandes großes geleistet. Der Verband ist heute gut aufgestellt und ein wichtiges Glied des österreichischen Genossenschaftswesens. Man kann ihn dabei als zentrale Persönlichkeit in Bezug auf die Entwicklung beschreiben. Zudem ist er Aufsichtsratsvorsitzender der RLB AG in Oberösterreich.Jakob Auer ist aus meiner Sicht ein großer „Geist“ der gesellschaftlichen Entwicklung Oberösterreichs und weit darüber hinaus. Das ist insofern wichtig, als man sich über „bloße“ Funktionäre und Wasserträger keine Gedanken machen müsste. Es stellt sich die Frage, wie geistreich ist das vorgelegte Standard-Interview.Für die „ehemaligen Milchrebellen ohne Molkerei“, wie sie genannt werden, sieht er Rettung nahen. Das ist insofern positiv, als sehr lange das existenzielle Problem der Familien nicht ausreichend gesehen wurde. Es ist wichtig, dass das wirtschaftliche Überleben der Höfe nicht in Frage gestellt wird. Alles andere wäre ein Desaster unseres Sozialstaates, der ohnehin schon kurz vor dem Abgrund steht. Es gibt eine lange Liste von Unmenschlichkeiten, welche es nicht in die Aufmerksamkeitszone der maßgeblichen Politiker schaffen. Das Sensorium Auers dürfte auch nur mäßig ausgeprägt sein, denn die existenzielle Not ist den betroffenen Bauern schon Monate ins Gesicht geschrieben. Man versucht in Österreich immerhin auch mit Kriminellen halbwegs menschlich umzugehen. Dieses Menschenrecht steht allen zu, auch den hier betroffenen Bauern mit ihren Familien.Die Rettung wird es nicht zum Nulltarif geben, meint er. Da ist ein Problem angesprochen, welches auch nicht geistreich verhandelt wurde: Es ist auf Dauer nicht möglich, mit einem Preis zu leben, der die Fixkosten nicht abdeckt bzw. es nicht möglich macht, für Instandhaltungen Rücklagen zu bilden. So bleibt es einer parteigesteuerten Förderpolitik vorbehalten, ob die sanktionierten Bauern mittelfristig ihren Betrieb doch schließen müssen. Menschlich ist die Lösung nur dann, wenn eine langfristige Perspektive möglich ist.Es ist den Genossenschaften hoch anzurechnen, dass Lösungen gesucht werden. Nach einem halben Jahr der Unsicherheit dürfte es also eine Entscheidung geben, die auch politische und wirtschaftliche Kreativität verlangt. Wichtig scheint, dass die Solidarität der Bauern langsam sichtbar wird und Schlüssel für die Lösung sein könnte.Die Exponenten der „Freien Milch“ haben sicher nicht allgemein Genossenschaften bekämpft, sondern sie haben an Molkereien geliefert, die auch genossenschaftlich organisiert sind. Zudem wurden den heute vertragslosen Bauern die Genossenschaftsanteile teilweise gegen ihren Willen gekündigt. Der Umgang mit Verträgen ist heute daher hoch politisch gefärbt.Das Überangebot hat wenig mit den Betroffenen zu tun, weil gerade sie eher keine Wachstumsstrategien umsetzen. Die Kontingentierung hatte in einem „zusammenbrechenden“ Markt durchaus Sinn, sodass auch heute Regulierungsmaßnahmen diskutiert werden sollten. Die Milchmenge steigt zudem nicht, wenn die Molkerei gewechselt wird.Die Diskussion, wer wen für dumm anschaut, ist müßig. Ich würdige dem gegenüber sowohl die Leistungen Auers, der Molkereien und auch der Bauern. Funktionäre können letztlich nur arbeiten, wenn sie sich von dieser Ebene der persönlichen Angriffe entfernen. „Nur“ in der Not sollte dieser Blick wieder geschärft werden. Da ist momentan auf beiden Seiten einiges unrund, in meiner Sprache geistlos.Die Einschätzung Jakob Auers in Bezug auf den Markt bzw. des Versuches der Freien Milch, selbstständig zu agieren, teile ich nicht. „Ich habe erlebt, dass wir angespuckt wurden, ...“ ist wieder sehr persönlich geprägt. Wer hat gespuckt, wo war das? Das ist die „kindische“ Seite unserer Politik, vor der auch ein Jakob Auer nicht gefeit ist?Die Betriebe sind weit verstreut, daher ist die Logistik, nicht wie Herr Auer sagt, ein Problem, sondern ganz im Gegenteil Bei den meisten Bauern fährt die Berglandmilch, die NÖM, die Gmundner Milch oder gleich zwei davon direkt bei der Stalltür vorbei. Die weite Streuung minimiert das Problem der Tankwagenkapazitäten. Genaue Argumentation wäre in Krisensituationen wichtig und hilfreich. Politisch ist teilweise das Gegenteil gefragt?Das Bewähren der Genossenschaftsstrukturen über ein Jahrhundert wäre auch genauer zu hinterfragen. Aus meiner Sicht hat sich die Politik vor gut einem Jahrhundert zu tief in die Kultur der Genossenschaften eingenistet. Das ist heute neu zu hinterfragen, weil es da um die ohnehin schmalen Grade der Freiheit der Bauern geht.Ich stimme zu, die Genossenschaften haben ihren Sinn und nehme zur Kenntnis, dass Hinterfragen auch im Sinne des Jakob Auer liegt. Die größte Freiheit des Bauern ist aber nicht das Recht, die Produkte selbst zu vermarkten, sondern das Recht, die Strukturen einer Genossenschaft zu nutzen, vor allem bei existenziellen Krisen.Weiters werden Vermarktungschancen beschrieben, die zeigen, dass die Märkte überschaubar sind. Somit ist auch klar, dass große Betriebe den Markt dominieren und kleinere Strukturen leben lassen oder verhindern. Die Geschichte der „Freien Milch“ füllt viele Ordner, wo eins klar wird: Beide Seiten haben große Fehler gemacht! Demut ist daher mehr als angebracht. „Wir haben freien Wettbewerb!“ - ist wohl die Spitze der Geistlosigkeit in diesem Interview. „Schuld haben immer die Anderen.“ Er sagt es und gibt die Schuld gleich den Anderen. Was war gleich mit der Demut?„Sie haben die Bauern verführt.“ Diese Aussage kann man durchaus nachvollziehen, in mehreren Facetten. Das unpersönliche in der „hohen“ Politik bedingt, dass es ein feines Sensorium für diese Zuspitzungen braucht. „Mit mir hat keiner geredet“, zeigt eher das Fehlen dessen. Denn Reden und Zuhören hängen da eng zusammen.„Es braucht wieder Ruhe in den Bauerndörfern“, ist dann ein weiser Satz, den wahrscheinlich nur ein großer Geist an den Schluss des Interviews zu stellen weiß. „Der Riss ging quer durch die Gemeinden, quer durch Familien. (...)“ Jetzt ist der gute Wille von allen Beteiligten gefragt.