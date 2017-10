"Ruach" Bürgermeister Nenning!

05.10.2017, 17:54 Uhr

Der Begriff "Ruach" wird hier deutlich: "Ruach"



Sehr geehrter Herr Bürgermeister Nenning!Für mich hat ein Bürgermeister in seiner politischen Führungsfunktion eine heute wieder wichtiger werdende Funktion, die aber noch nicht ausreichend erkannt wird. Daher spreche ich Sie, Herr Bürgermeister Nenning, auf einen bestimmten Sachverhalt in Bad Kreuzen an.

Vorerst noch ein Satz, allgemein zur Position eines Bürgermeisters. Wenn es in der Bundespolitik zugeht, wie es jetzt zu beobachten ist, kann die Gemeinde ein Gegenpol sein. Leider bleiben die meisten Bürgermeister bei den üblichen politischen Schlammschlachten passiv oder nehmen an der "Schlacht" aktiv teil und werden Teil des Problems. Wenn die politische Basis diese Praxis nicht mit trägt, gibt es diese Zustände nicht. Daher ist die verfahrene Situation auch ein Blick in die Tiefen der Seele eines Regional-Politikers.Der Geist der Menschen wird verdeckt durch die grausliche Maske eines Parteisoldaten.Jetzt zum aktuellen "Fall" in Bad Kreuzen, wo es eine Familie gibt, die durch politisch/wirtschaftliche Querelen ihre landwirtschaftliche Basis verliert.Ich bezeichne es als Korruption, wenn Manager einer Milchgenossenschaft und die ins politisch/wirtschaftliche System eingebetteten Funktionäre es zustande bringen, dass die Familie Kurzmann/ vulgo Rotaigner pro Liter Biomilch 20 Cent weniger bekommt, als es dem Marktpreis entspricht. Das ist schon mittelfristig eine "stille" Enteignung von Vermögen, weil man mit diesen Preisen nicht auf Dauer wirtschaften kann.Als Bürgermeister haben sie heute sehr wenige Menschen in Bad Kreuzen, die in einer derartigen Not-Situation sind. Vieles wird vom Sozialsystem aufgefangen, selbst wenn Menschen aus dem Ausland z.B. nach Bad Kreuzen kommen. Ich bitte Sie daher in diesem Fall hinzuschauen und Verantwortung zu übernehmen. Korruption und schmutzige Wahlkämpfe sind unserer Gesellschaft nicht mehr zumutbar und nur möglich, weil die Verantwortungsträger der regionalen Ebene schweigen. Sie haben es sich gerichtet und hinter mir die Sintflut? Ist das Ihr Credo? Was sagt die Stimme in Ihnen, die ich Geist oder Seele nenne? Was sagt ihr Gewissen, welches Ihr ewig seiendes Wesen ist? Davonlaufen geht nicht und es sich im System zu richten wird in Zukunft nicht reichen. "Ruach" meint einen ehrlichen Geist, einen frischen Wind in Verbindung zum Ganzen unserer Gesellschaft, die Sie in Ihrer Gemeinde repräsentieren. Ich bitte Sie diese Ungerechtigkeit, die einer Bad Kreuzner Familie zugefügt wird, aufzugreifen.Es geht nicht darum, dass sie das Problem lösen können, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und Probleme anzusprechen, um den Geruch heutiger Politik zu beseitigen. Meine Stimme reicht nicht, auch andere sind zu schwach, um das Problem zu beseitigen. Ihre Stimme könnte den noch fehlenden Impuls bringen. Oder wollen sie auf die hohe Qualität eines Vorzeigebetriebes in Bad Kreuzen verzichten. Haben Sie z.B. die selbst gerührte Butter der Familie schon genossen? Dann wüssten Sie wovon ich rede.Mit freundlichen GrüßenDr. Josef Breinesel