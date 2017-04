"Strafe & Demütigung" - Milch fließt schon in Gülle

19.04.2017, 17:07 Uhr

BEZIRK, WIEN. „. Unter diesem Thema stand in Wien einezu dieser brisanten Situation.37 Bauern, vier davon aus dem Bezirk Perg, stehen ohne Milch-Lieferverträge da. Die gehörten wie rund 600 andere Landwirte zur Freien Milch Austria, die ihre Milchabholung einstellen musste.Mit Ende April gibt es für die betroffenen Bauern keine Milchabholung mehr, bis jetzt auch keinen neuen Liefervertrag.Für Unternehmerund dem langjährigen Geschäftsführer der Freie Milch Austriaist klar: „.“ Laut Furtmüller und Halmayr lieferten die betroffenen Bauern jährlich rund fünf Millionen Kilo Milch. Was in Relation zu den 1,2 Milliarden der Berglandmilch lediglich den täglichen Schwankungen entspreche.wenn die Molkereien die Höfe wieder unter Vertrag nehmen. 27 Bauern sollen im Gebiet der Berglandmilch, acht im Einzugsbereich der Gmundner Milch und zwei im Gebiet der NÖM liegen.Dieser versicherte, dass jedes Ansuchen um einen Liefervertrag genau geprüft werde. ". Wir müssen schauen, die Milch von den mehr als 11.000 eigenen Lieferanten unterbringen und verarbeiten zu können", so Braunshofer.kann er, dass nur 15 zusätzliche Kilometer für die 37 Bauern ohne Liefervertrag anfallen. Überdies müsse geschaut werden, ob in den Tankwägen, die die künftigen Lieferanten anfahren, noch Kapazitäten frei seien.Martin Kurzmann war nicht bei der Pressekonferenz.