Verkehrsbehinderungen auf den Perger Straßen

09.05.2017, 12:23 Uhr

Straßen- und Brückensanierungen im Bezirk Perg. Die Donaubrücke Mauthausen wird wegen einer Brückenhauptprüfung ab 15. Mai rund eine Woche halbseitig gesperrt.

Donaubrücke Mauthausen:

St. Thomas:

St. Georgen/Walde:

Donaubrücke Grein:

BEZIRK PERG. "Einer unserer Schwerpunkte liegt auf dem Erhalt und der Sanierung unserer Straßen. Schließlich umfasst unser oberösterreichisches Landesstraßennetz 6.000 Kilometer", sagt der zuständige Infrastruktur Landesrat Günther Steinkellner. Er verweist auf mehrere Baustellen, die im Bezirk Perg in den kommenden Monaten zu Behinderungen führen werden:Für die Planung der weiteren Sanierungsschritte ist es erforderlich, eine Brückenhauptprüfung durchzuführen. Diese dient als Grundlage für eine detaillierte Projektierung der Brückensanierung 2018. Ab 15. Mai wird rund eine Woche eine halbseitige Sperre mit händischer Verkehrsregelung erfolgen. Die genaue Zeit der Sperre hängt vom Wetter ab.Auf einem Abschnitt der L1432 (Straßenkilometer 1 bis 2) führt die Straßenmeisterei Grein eine Generalsanierung durch – eine Fortführung von 2016. Der Bau ist in dem Gelände schwierig, Sprengungen sind nötig. Die Kosten für das Baulos "Kogler" belaufen sich auf rund 400.000 Euro, Baubeginn ist Mitte Mai 2017. Die Straße wird erschwert passierbar sein.Auf einer etwas mehr als 1 km langen Strecke (km 32,75 bis 33,87) bauen die Greiner Straßenmeister auf der B119 die Straße aus und korrigieren die Linie geringfügig. Die Kosten für das Baulos "Haruckstein" betragen rund 1,5 Mio. Euro, Beginn ist im Frühjahr 2017. Die Straße ist erschwert passierbar.Nach abgeschlossener Oberbausanierung in den Vorjahren erfolgt nun die notwendige Sanierung der Tragwerksunterschichten. Aufwändig gestaltet sich die Sanierung, da der nahe Zugsverkehr und der Donauradweg aufrechterhalten bleiben. Die Arbeiten dauern von Juni bis Oktober und kosten rund 1,2 Mio. Euro. Die B3 kann bis auf kurze Einschränkungen ungehindert befahren werden.