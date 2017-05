Waldhausen: Fast 1000 Menschen bei Maiaufmarsch der SPÖ

02.05.2017, 10:33 Uhr

„Ich habe einen Feind, dieser Feind heißt Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit macht Angst, Arbeitslosigkeit macht Armut, Arbeitslosigkeit nimmt Hoffnung. Angst und Hoffnungslosigkeit ist der Nährboden für Radikalisierung. Bildung ist das Ticket in die Zukunft. Eine gute Bildung bzw. Ausbildung ermöglicht einen guten Job zu bekommen, von dem man Leben kann und der nicht krank macht“, sagte der SPÖ-Bezirksvorsitzende LAbg. Bgm. Thomas Punkenhofer bei seiner Festrede.

"Thema bei dem wir die Menschen wieder abholen können"

Investitionsprogramm der Regierung

Der Tag der Arbeit ist nicht zufällig der Tag an dem die SPÖ Oberösterreich mit ihrer Kampagne zum Thema Arbeit startet. Als „Junge Stimme“ meldete sich der Greiner Vizebürgermeister Stefan Göbl zu Wort: „Wir haben mit Christian Kern und Birgit Gerstorfer Führungspersönlichkeiten, die wissen von was sie reden wenn es ums Thema Arbeit geht. Mit dem Plan A für Österreich und der Kampagne Arbeit haben wir ein Thema bei dem wir die Menschen wieder abholen können. Und wir können zeigen, dass wir die wahre Arbeiterpartei sind.“ Für den Vorsitzenden der SPÖ Gloxwald, Harald Spiegl, muss gute Arbeit Spaß machen und man muss gut von ihr Leben können. Der Weg in die Arbeit sollte nicht zu weit sein.Die Abgeordnete zum Nationalrat, Marianne Gusenbauer-Jäger ging bei ihrer Rede auf das Investitionsprogramm der Bundesregierung für die Gemeinden ein. Jede Gemeinde wisse nun genau, wie viel Geld sie für Investitionen abholen könne. Diese Investitionen würden die Wirtschaft beleben und Arbeitsplätze in den Regionen fördern.Organisiert haben die Veranstaltung Waldhausens-SP-Ortsparteivorsitzender Roman Wurzer, Heinz Steinkellner und das Team von der SPÖ Waldhausen & Gloxwald.