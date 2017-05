Was hast DU mitgenommen?

07.05.2017, 20:24 Uhr

Das Motto heuer lautete: "Internationalität verbindet".Deutsch war im Konzentrationslager die einzig erlaubte Sprache. Daher war es sehr berührend, dass der Mauthausen Schwur in mehr als 20 Sprachen zu Beginn der Veranstaltung vorgelesen wurde.

Es wird sehr unterschiedlich sein, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit nach Hause nehmen.Mich persönlich berührte folgende Aussage einer der Moderatorinnen: "In einer Zeit, in der so viele Journalisten verfolgt und inhaftiert werden, begrüßen wir die zahlreichen Journalisten und Fotografen, die von hier in die ganze Welt berichten."Mögen die Worte der Journalisten auf fruchtbaren Boden fallen und durch die Erzählungen der Besucher in ihrem persönlichen Umfeld, positive Impulse gesetzt werden, damit wirSiehe auch: https://www.meinbezirk.at/perg/politik/europaweit-...