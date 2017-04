Zertifikatsverleihung Gesunde Gemeinde

27.04.2017, 08:17 Uhr

Das Qualitätszertifikat ist ein Gütesiegel für kommunale Gesundheitsförderung in Oberösterreich und wird an Gesunde Gemeinden vergeben, welche in den letzten drei Jahren die Anforderungen hinsichtlich Struktur-, Prozess– und Ergebnisqualität erfüllt haben. Überreicht wurde das Zertifikat von Gesundheitslandesrätin Mag. Christine Haberlander, Dr. Heinrich Gmeiner fachlicher Koordinator der Dachmarke Gesundes Oberösterreich und der Regionalbetreuerin Gesunde Gemeinde des Bezirks Perg Frau Monika Mauhart.