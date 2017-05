Bad Kreuzen: "Wir haben einen Lauf"

08.05.2017, 16:20 Uhr

Saxen, Bad Kreuzen und Mauthausen fighten um den ersten Platz in der 1. Klasse Nordost.

BAD KREUZEN. Auf einer Erfolgswelle schwimmt Bad Kreuzen in der 1. Klasse Nordost. Das bewies die Kloibmüller-Elf zuletzt beim 5:1-Heimsieg gegen Kefermarkt. Mit 16 Punkten aus sieben Spielen ist man die beste Frühjahrsmannschaft und nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Saxen. "Das Gefüge in der Mannschaft passt, wir kämpfen und fighten, haben einen Lauf", sagt Sektionsleiter Reinhold Nenning. Der Titelkampf spitzt sich immer mehr auf einen Dreikampf zu. Die Schwarz-Gelben aus Saxen fertigten Union Pregarten dank eines Sedlacek-Hattricks mit 4:1 ab. Mauthausen drehte einen 0:2-Pausenrückstand gegen Ried noch in ein 3:2. Für Nenning bleiben Saxen und Mauthausen Favorit: "Unsere Mannschaft wittert etwas. Wir halten den Ball aber flach. Vor einigen Jahren haben uns zum Schluss im Titelkampf die Nerven versagt, wir dürfen nicht verkrampfen." Am Samstag empfängt Mauthausen im Kracher der Runde Bad Kreuzen (17 Uhr).