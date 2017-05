Die Läufer treffen sich Anfang Juni in Grein

GREIN. Wer bewältigt die fünf Kilometer lange Strecke in der Donaustadt am schnellsten? Diese Frage wird am Samstag, 3. Juni, bei der 11. Auflage des Jedermannslaufs beantwortet. Startschuss zum Hauptbewerb ist um 16.45 Uhr am Gelände der NMS Grein. Die Veranstaltung beginnt ab 14 Uhr: Mit Knirpsen-, Kinder- und Schülerläufen. Der Hauptlauf wird als Bezirksmeisterschaft im Geländelauf gewertet. Eine Nennung ist unter www.tv-grein.at, www.fitlike.at oder per Mail an lauf@tv-grein.at möglich. Die Gesunde Gemeinde Grein organisiert eine Gesundheitsstraße mit Blutzucker-, Cholesterin-, Blutdruck- und Pulsmessung. Das Startgeld beträgt für Kinder und Schüler 3 Euro, Teilnehmer am Hauptlauf zahlen bis 2. Juni 12 Euro, am Wettkampftag dann 14 Euro.