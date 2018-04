Faustballfest in Münzbach mit Freistädter Siegen

30.04.2018, 16:52 Uhr

Auch Herren-Turnier gespickt mit Bundesliga-Teams

Am Samstag startet Bundesliga-Saison für Münzbach

Ergebnis:

Auch das Herren-Turnier, das gespickt war mit Teams aus der Bundesliga, hatte auch internationales Flair zu bieten, so war mit dem SSC Bozen auch eine Südtiroler Mannschaft mit dabei, und bei Freistadt und Kremsmünster waren zudem Legionäre aus Südamerika im Einsatz. Im Halbfinale kam es zum Duell des letzten Turniersiegers Enns gegen Freistadt, oder anders gesagt zum Aufeinandertreffen der Nationalteam-Schläger Gustav Gürtler und Jean Andrioli. In einem sehenswerten Spiel behielt Freistadt nach anfänglichem Rückstand knapp die Oberhand, Jean Andrioli konnte kurz vor Schluss bei Gleichstand mit einem Service-Winner die Partie für sein Team entscheiden. Im zweiten Semifinale konnte Bozen gegen Kremsmünster 2 gewinnen und sich für das Finale qualifizieren. Vor einer tollen Zuschauerkulisse konnte Bozen dann anfangs ein paar Bälle Vorsprung herausholen, dann aber ging im Angriff etwas die Effizienz verloren, währenddessen sich Freistadt steigerte und sich somit den Sieg bei der Greisinger Trophy sicherte. Beide Titel gingen somit nach Freistadt! Der neue Sektionsleiter Michael Lettner und Bürgermeister Josef Bindreiter gratulierten den Siegern und ebenso den Hausherren: Mit Rang 6 von 25 gestarteten Teams konnte das Herren-Team der Union Greisinger Münzbach ebenfalls ein super Ergebnis einfahren.Die Form für die am kommenden Samstag startende Bundesliga-Saison sollte also stimmen. In Münzbach treffen dann nämlich die BL-Damen auf den Turniersieger aus Freistadt (13.30 Uhr), um 16.30 spielen die BL-Herren dann gegen Frohnleiten. Somit wartet in Münzbach schon der nächste Faustball-Leckerbissen auf die Zuschauer.1. Union Compact Freistadt2. Askö Laakirchen Papier3. FSC Wels 084. Union Raiffeisen DIALOG telekom Arnreit5. FTA U18w6. FBC Askö ABAU Linz Urfahr7. SK Vöest8. SC Höhnhart9. DSG UKJ Froschberg10. Union Reichenthal11. Union Waldburg12. DSG Union Hirschbach13. Union St.Veit/P.14. Union Greisinger Münzbach15. Union Peilstein1. Union Compact Freistadt2. SSV Bozen3. TUS Raiffeisen Kremsmünster 24. TV Enns5. Union Tigers Vöcklabruck6. Union Greisinger Münzbach7. Union Compact Freistadt 28. TUS Raiffeisen Kremsmünster 19. TV Ottensheim10. SC Höhnhart11. Union Arbing12. SC Laa/Th.13. Union St.Leonhard14. Polizei SV Wien15. TV Enns 216. Union Waldburg 217. Union Waldburg 118. Askö Laakirchen Papier19. Union Bad Kreuzen20. FTA U18m 121. Union Schwanenstadt22. DSG UKJ Froschberg23. FTA U18m 224. Union Peilstein25. TV Perg